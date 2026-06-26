РФ атаковала энергетику Одесской области, в Вилковской общине блекаут

Россияне в ночь на 26 июня атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась энергетика, в результате чего возникли проблемы со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской РГА.

"Противник атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Вилковского городского территориального общества. В результате удара возник пожар", - говорится в сообщении.

После атаки подразделения ГСЧС оперативно приступили к ликвидации последствий. Также известно, что из-за атаки РФ пострадал один человек, их полагали медицинскую помощь.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов ряд населенных пунктов без света.

"По причине повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской общины", - резюмировали в Измаильской РГА.