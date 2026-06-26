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РФ атаковала энергетику Одесской области, в Вилковской общине блекаут

07:10 26.06.2026 Пт
1 мин
Что известно о последствиях атаки на регион?
aimg Эдуард Ткач
РФ атаковала энергетику Одесской области, в Вилковской общине блекаут Фото: в результате атаки возник пожар (Getty Images)
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Россияне в ночь на 26 июня атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась энергетика, в результате чего возникли проблемы со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской РГА.

"Противник атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Вилковского городского территориального общества. В результате удара возник пожар", - говорится в сообщении.

После атаки подразделения ГСЧС оперативно приступили к ликвидации последствий. Также известно, что из-за атаки РФ пострадал один человек, их полагали медицинскую помощь.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов ряд населенных пунктов без света.

"По причине повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской общины", - резюмировали в Измаильской РГА.

Другие атаки на Одесскую область

Напомним, 21 июня россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по сельскохозяйственному предприятию в Одесском районе , в результате чего возник пожар. По данным местных властей, загорелась автотехника и топливные емкости, а также разрушено складское помещение.

Также мы писали, что враг атаковал юг Одесской области 12 июня. Тогда одна из ракет противника попала в частный сектор, а другая – повредила солнечные панели на предприятии .

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