Кредитний рейтинг Аргентини Fitch і S&P знизили на три щаблі

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг Аргентини на три ступені. Як передає РБК-Украинапро це йдеться в прес-релізі агентства.

Зокрема, рейтинг країни впав з рівня B до CCC. Також фондовий індекс S&P знизив рейтинг країни з рівня B до B-. Зазначається, що на початку тижня песо впав до долара більш ніж на 30%

"Пониження рейтингів відображає підвищену невизначеність політики після минулих 11 серпня праймеріз, серйозне посилення умов фінансування і очікуване погіршення макроекономічної ситуації", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що це збільшує вірогідність суверенного дефолту або яку-небудь реструктуризацію.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини.