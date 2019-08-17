Кредитный рейтинг Аргентины Fitch и S&P понизили на три ступени

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

В частности, рейтинг страны упал с уровня B до CCC. Также фондовый индекс S&P понизил рейтинг страны с уровня B до B-. Отмечается, что в начале недели песо упал к доллару более чем на 30%

"Понижение рейтингов отражает повышенную неопределенность политики после прошедших 11 августа праймериз, серьезное ужесточение условий финансирования и ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации", - указано в сообщении.

Также сообщается, что это увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации.

Напомним, в июле Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины.