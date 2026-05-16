Кредитки, долги и сбережения: с чего начинать финансовую стабильность

09:30 16.05.2026 Сб
2 мин
Почему важна дисциплина в расходах и как не "залезть" в сбережения
aimg Анастасия Мацепа
Фото: как формировать финансовую подушку и контролировать расходы (РБК-Украина)

Поведение с деньгами часто определяет финансовую стабильность не меньше, чем уровень дохода.

Как правильно относиться к сбережениям, кредитным картам и резервному фонду, чтобы избегать типичных ошибок в управлении личными финансами, - объяснила финансовый планерка инвесткомпании iPlan Лариса Мошковская в интервью РБК-Украина.

Читайте также: Как сформировать финансовую "подушку" и сколько денег держать в гривне: советы эксперта

Главное:

  • Кредитка может быть как инструментом, так и риском - все зависит от финансовой дисциплины.
  • Финансовая подушка имеет четкое назначение и не используется для импульсивных трат.
  • Контроль расходов важнее их детальной записи - главное понимать структуру бюджета.

Кредитная карта: инструмент или ловушка

Кредитные карты могут быть полезным финансовым инструментом, но только при условии контроля расходов. В таком случае они позволяют пользоваться кэшбеком, бонусами и льготными периодами без дополнительных затрат.

В то же время при отсутствии финансовой дисциплины кредитка часто приводит к накоплению долгов и потере контроля над бюджетом.

Финансовая подушка: деньги "не для расходов"

По словам эксперта, резервный фонд имеет четко определенное назначение - он используется только в критических ситуациях, таких как потеря дохода или проблемы со здоровьем.

Любые импульсивные покупки из этих средств являются ошибкой, которая разрушает саму логику финансовой безопасности.

Как не "залезть" в сбережения

Чтобы не тратить накопления до конца месяца, важно создать барьеры доступа к этим деньгам. Это могут быть депозиты, облигации или другие инструменты, которые затрудняют быстрое снятие средств.

Также работает подход с валютными сбережениями - обмен обратно в гривну психологически сдерживает импульсивные траты.

Контроль расходов: без лишней бюрократии

Эксперт отмечает, что не обязательно вести детальный учет каждой траты. Достаточно понимать общую структуру бюджета и в конце месяца видеть, куда идут основные деньги.

Современные банковские приложения уже автоматически группируют расходы, что упрощает контроль и позволяет быстрее находить точки для оптимизации.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

