Кредитки, долги и сбережения: с чего начинать финансовую стабильность

Поведение с деньгами часто определяет финансовую стабильность не меньше, чем уровень дохода.
Как правильно относиться к сбережениям, кредитным картам и резервному фонду, чтобы избегать типичных ошибок в управлении личными финансами, - объяснила финансовый планерка инвесткомпании iPlan Лариса Мошковская в интервью РБК-Украина.
Главное:
Кредитные карты могут быть полезным финансовым инструментом, но только при условии контроля расходов. В таком случае они позволяют пользоваться кэшбеком, бонусами и льготными периодами без дополнительных затрат.
В то же время при отсутствии финансовой дисциплины кредитка часто приводит к накоплению долгов и потере контроля над бюджетом.
По словам эксперта, резервный фонд имеет четко определенное назначение - он используется только в критических ситуациях, таких как потеря дохода или проблемы со здоровьем.
Любые импульсивные покупки из этих средств являются ошибкой, которая разрушает саму логику финансовой безопасности.
Чтобы не тратить накопления до конца месяца, важно создать барьеры доступа к этим деньгам. Это могут быть депозиты, облигации или другие инструменты, которые затрудняют быстрое снятие средств.
Также работает подход с валютными сбережениями - обмен обратно в гривну психологически сдерживает импульсивные траты.
Эксперт отмечает, что не обязательно вести детальный учет каждой траты. Достаточно понимать общую структуру бюджета и в конце месяца видеть, куда идут основные деньги.
Современные банковские приложения уже автоматически группируют расходы, что упрощает контроль и позволяет быстрее находить точки для оптимизации.
