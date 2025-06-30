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Кредиты на жилье в Украине будут выдавать по нормам ЕС

Украина, Понедельник 30 июня 2025 15:09
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Кредиты на жилье в Украине будут выдавать по нормам ЕС Фото: Ипотеку в Украине будут выдавать по европейским правилам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совет по финансовой стабильности Украины одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования. Ипотеку будут выдавать по европейским правилам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Стратегия разработана в соответствии с одобренной РФС концепцией, согласованной с МВФ, и предусматривает:

  • внедрение в украинское законодательство норм Директивы 2014/17/ЕС об ипотеке;
  • обеспечение доступности страхования ипотеки от военных рисков;
  • внедрение европейских стандартов оценки имущества и улучшение обмена информацией, в частности путем создания открытой базы данных цен на недвижимость;
  • совершенствование законодательства и подзаконных актов в части улучшения регулирования процессов застройки с целью снижения рисков недостроя и повышения прозрачности продажи недостроенной недвижимости;
  • обновление стратегии оператора государственной программы еОселя ЧАО "Укрфинжитло" и совершенствование условий государственной поддержки ипотеки;
  • определение условий выпуска покрытых облигаций и секьюритизации.

Директива ЕС

Директива 2014/17/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 февраля 2014 года, известная как "Директива об ипотечном кредите", устанавливает единые правила на уровне ЕС по предоставлению потребительских кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.

Что предусматривает директива:

  • Предварительная информация. Заемщик должен получить стандартное информационное письмо (ESIS) со всеми условиями кредита (ставки, сумма, график погашения и т.д.).
  • Оценка кредитоспособности. Кредитор обязан оценить финансовое состояние заемщика перед предоставлением ипотеки.
  • Право на досрочное погашение. Заемщик может вернуть кредит раньше срока с ограниченной или без штрафной платы.
  • Стандарты для посредников. Установлены требования к лицензированию и контролю над ипотечными брокерами.
  • Обязанности по консультированию. В случае необходимости потребителю должны предоставить советы по выбору соответствующего ипотечного продукта.

В контексте евроинтеграции Украина взяла обязательство имплементировать положения этой директивы в свое законодательство, в частности в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Это должно повысить уровень защиты заемщиков и приблизить финансовую систему к европейским стандартам.

Ипотека в Украине

Напомним, по данным НБУ, в Украине фактически отсутствует рыночная ипотека. Около 95% кредитов на жилье выдается по программе еОселя.

О том, как взять кредит за средства государственного бюджета, читайте в материале РБК-Украина.

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