Кредиты на жилье в Украине будут выдавать по нормам ЕС
Совет по финансовой стабильности Украины одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования. Ипотеку будут выдавать по европейским правилам
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Стратегия разработана в соответствии с одобренной РФС концепцией, согласованной с МВФ, и предусматривает:
- внедрение в украинское законодательство норм Директивы 2014/17/ЕС об ипотеке;
- обеспечение доступности страхования ипотеки от военных рисков;
- внедрение европейских стандартов оценки имущества и улучшение обмена информацией, в частности путем создания открытой базы данных цен на недвижимость;
- совершенствование законодательства и подзаконных актов в части улучшения регулирования процессов застройки с целью снижения рисков недостроя и повышения прозрачности продажи недостроенной недвижимости;
- обновление стратегии оператора государственной программы еОселя ЧАО "Укрфинжитло" и совершенствование условий государственной поддержки ипотеки;
- определение условий выпуска покрытых облигаций и секьюритизации.
Директива ЕС
Директива 2014/17/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 февраля 2014 года, известная как "Директива об ипотечном кредите", устанавливает единые правила на уровне ЕС по предоставлению потребительских кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.
Что предусматривает директива:
- Предварительная информация. Заемщик должен получить стандартное информационное письмо (ESIS) со всеми условиями кредита (ставки, сумма, график погашения и т.д.).
- Оценка кредитоспособности. Кредитор обязан оценить финансовое состояние заемщика перед предоставлением ипотеки.
- Право на досрочное погашение. Заемщик может вернуть кредит раньше срока с ограниченной или без штрафной платы.
- Стандарты для посредников. Установлены требования к лицензированию и контролю над ипотечными брокерами.
- Обязанности по консультированию. В случае необходимости потребителю должны предоставить советы по выбору соответствующего ипотечного продукта.
В контексте евроинтеграции Украина взяла обязательство имплементировать положения этой директивы в свое законодательство, в частности в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Это должно повысить уровень защиты заемщиков и приблизить финансовую систему к европейским стандартам.
Ипотека в Украине
Напомним, по данным НБУ, в Украине фактически отсутствует рыночная ипотека. Около 95% кредитов на жилье выдается по программе еОселя.
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