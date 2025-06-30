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Кредити на житло в Україні видаватимуть за нормами ЄС

Україна, Понеділок 30 червня 2025 15:09
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Кредити на житло в Україні видаватимуть за нормами ЄС Фото: Іпотеку в України видаватимуть за європейськими правилами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада з фінансової стабільності України схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування. Іпотеку видаватимуть за європейськими правилами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Стратегія розроблена відповідно до схваленої РФС концепції, узгодженої з МВФ, та передбачає:

  • упровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку;
  • забезпечення доступності страхування іпотеки від воєнних ризиків;
  • запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією, зокрема через створення відкритої бази даних цін на нерухомість;
  • удосконалення законодавства та підзаконних актів у частині поліпшення регулювання процесів забудови з метою зниження ризиків недобудови та підвищення прозорості продажу недобудованої нерухомості;
  • оновлення стратегії оператора державної програми єОселя ПРАТ "Укрфінжитло" та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки;
  • визначення умов випуску покритих облігацій та сек’юритизації.

Директива ЄС

Директива 2014/17/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 лютого 2014 року, відома як "Директива про іпотечний кредит", встановлює єдині правила на рівні ЄС щодо надання споживчих кредитів, забезпечених житловою нерухомістю.

Що передбачає директива:

  • Попередня інформація. Позичальник має отримати стандартний інформаційний лист (ESIS) з усіма умовами кредиту (ставки, сума, графік погашення тощо).
  • Оцінка кредитоспроможності. Кредитор зобов’язаний оцінити фінансовий стан позичальника перед наданням іпотеки.
  • Право на дострокове погашення. Позичальник може повернути кредит раніше строку з обмеженою або без штрафної плати.
  • Стандарти для посередників. Встановлено вимоги до ліцензування і контролю над іпотечними брокерами.
  • Обов’язки щодо консультування. У разі необхідності споживачу мають надати поради щодо вибору відповідного іпотечного продукту.

У контексті євроінтеграції Україна взяла зобов’язання імплементувати положення цієї директиви у своє законодавство, зокрема відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Це має підвищити рівень захисту позичальників та наблизити фінансову систему до європейських стандартів.

Іпотека в Україні

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні фактично відсутня ринкова іпотека. Близько 95% кредитів на житло видається за програмою єОселя.

Про те, як взяти кредит за кошти державного бюджету, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Національний банк України
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