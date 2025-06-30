Кредити на житло в Україні видаватимуть за нормами ЄС

Рада з фінансової стабільності України схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування. Іпотеку видаватимуть за європейськими правилами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Стратегія розроблена відповідно до схваленої РФС концепції, узгодженої з МВФ, та передбачає:

упровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку;

забезпечення доступності страхування іпотеки від воєнних ризиків;

запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією, зокрема через створення відкритої бази даних цін на нерухомість;

удосконалення законодавства та підзаконних актів у частині поліпшення регулювання процесів забудови з метою зниження ризиків недобудови та підвищення прозорості продажу недобудованої нерухомості;

оновлення стратегії оператора державної програми єОселя ПРАТ "Укрфінжитло" та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки;

визначення умов випуску покритих облігацій та сек’юритизації.

Директива ЄС

Директива 2014/17/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 лютого 2014 року, відома як "Директива про іпотечний кредит", встановлює єдині правила на рівні ЄС щодо надання споживчих кредитів, забезпечених житловою нерухомістю.

Що передбачає директива:

Попередня інформація. Позичальник має отримати стандартний інформаційний лист (ESIS) з усіма умовами кредиту (ставки, сума, графік погашення тощо).

Оцінка кредитоспроможності. Кредитор зобов’язаний оцінити фінансовий стан позичальника перед наданням іпотеки.

Право на дострокове погашення. Позичальник може повернути кредит раніше строку з обмеженою або без штрафної плати.

Стандарти для посередників. Встановлено вимоги до ліцензування і контролю над іпотечними брокерами.

Обов’язки щодо консультування. У разі необхідності споживачу мають надати поради щодо вибору відповідного іпотечного продукту.

У контексті євроінтеграції Україна взяла зобов’язання імплементувати положення цієї директиви у своє законодавство, зокрема відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Це має підвищити рівень захисту позичальників та наблизити фінансову систему до європейських стандартів.