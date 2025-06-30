Кредити на житло в Україні видаватимуть за нормами ЄС
Рада з фінансової стабільності України схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування. Іпотеку видаватимуть за європейськими правилами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Стратегія розроблена відповідно до схваленої РФС концепції, узгодженої з МВФ, та передбачає:
- упровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку;
- забезпечення доступності страхування іпотеки від воєнних ризиків;
- запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією, зокрема через створення відкритої бази даних цін на нерухомість;
- удосконалення законодавства та підзаконних актів у частині поліпшення регулювання процесів забудови з метою зниження ризиків недобудови та підвищення прозорості продажу недобудованої нерухомості;
- оновлення стратегії оператора державної програми єОселя ПРАТ "Укрфінжитло" та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки;
- визначення умов випуску покритих облігацій та сек’юритизації.
Директива ЄС
Директива 2014/17/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 лютого 2014 року, відома як "Директива про іпотечний кредит", встановлює єдині правила на рівні ЄС щодо надання споживчих кредитів, забезпечених житловою нерухомістю.
Що передбачає директива:
- Попередня інформація. Позичальник має отримати стандартний інформаційний лист (ESIS) з усіма умовами кредиту (ставки, сума, графік погашення тощо).
- Оцінка кредитоспроможності. Кредитор зобов’язаний оцінити фінансовий стан позичальника перед наданням іпотеки.
- Право на дострокове погашення. Позичальник може повернути кредит раніше строку з обмеженою або без штрафної плати.
- Стандарти для посередників. Встановлено вимоги до ліцензування і контролю над іпотечними брокерами.
- Обов’язки щодо консультування. У разі необхідності споживачу мають надати поради щодо вибору відповідного іпотечного продукту.
У контексті євроінтеграції Україна взяла зобов’язання імплементувати положення цієї директиви у своє законодавство, зокрема відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Це має підвищити рівень захисту позичальників та наблизити фінансову систему до європейських стандартів.
Іпотека в Україні
Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні фактично відсутня ринкова іпотека. Близько 95% кредитів на житло видається за програмою єОселя.
Про те, як взяти кредит за кошти державного бюджету, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.