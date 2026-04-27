Кредит Украине на 90 млрд евро могут погасить за счет активов РФ, - Минфин

На что направят деньги

Как отметили в ведомстве, в 2026 году от кредита ЕС на 90 млрд евро Украина получит:

16,7 млрд - на социальную бюджетную поддержку;

28,3 млрд евро - на оборонные нужды.

Бюджетная поддержка будет предоставлена ​​в таком формате: 8,35 млрд евро - в виде макрофинансовой помощи, 8,35 млрд евро - через программу Ukraine Facility.

Начало поступления ожидается уже в мае-июне 2026 года.

При этом, как добавили в Минфине, после утверждения кредита Ukraine Support Loan Украина и Европейский Союз продолжают технические консультации с целью согласования окончательных параметров сделки.

"В частности, идет обсуждение количества и объемов траншей. В то же время направление средств бюджетной поддержки связано с выполнением определенных условий, что также может влиять на размер отдельных траншей”, - отметили в ведомстве.

В 2027 году от кредита ЕС будет получено также 45 млрд евро.

Из общей суммы кредита около 30 млрд евро будет направлено на бюджетную поддержку, около 60 млрд евро - на военную помощь.

Как сообщало РБК-Украина, кредитные средства не предусмотрено использовать в рамках программ восстановления. Но Украина надеется получить разрешение использовать 5,4 млрд евро на восстановление энергетики.

Как погасят кредит

В министерстве обратили внимание, что Украина будет возвращать кредит только после того, как Россия выплатит репарации за нанесенный ущерб.

Документ Комиссии не содержит конкретного срока погашения. В случае если репараций не будет, ЕС оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для погашения этого долга.

Украина также не будет обязана возвращать кредит, если Россия не компенсирует Киеву нанесенный войной ущерб.