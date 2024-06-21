Кредит для Украины на 50 млрд долларов: страны ЕС предоставят большую часть средств

Что предшествовало

Напомним, лидеры "Большой семерки" в ходе саммита на прошлой неделе согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 млрд долларов.

Его планируют погасить за счет доходов от российских активов, которые заморожены в странах Запада с начала полномасштабной войны в Украине.

Средства намерены передать Украине уже до конца 2024 года.

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