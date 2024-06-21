Кредит для України на 50 млрд доларів: країни ЄС нададуть більшу частину коштів

Що передувало

Нагадаємо, лідери "Великої сімки" під час саміту минулого тижня погодили надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів.

Його планують погасити за рахунок доходів від російських активів, заморожених у країнах Заходу з початку повномасштабної війни в Україні.

Кошти мають намір передати Україні вже до кінця 2024 року.

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