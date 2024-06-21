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Кредит для України на 50 млрд доларів: країни ЄС нададуть більшу частину коштів

Ілюстративне фото: країни ЄС нададуть кошти на кредит для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Європейського союзу планують надати на кредит для України у розмірі 50 млрд доларів до 60% необхідних коштів.

Про це заявив міністр економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чиновника, країни Євросоюзу внесуть від "50 до 60%" від загальної суми кредиту.

"Ми почнемо обговорювати частку для США, Канади, Японії та Великої Британії", - додав Джорджетті.

Зазначимо, що така заява розходиться зі словами прем'єра Італії Джорджії Мелоні, яка стверджувала, що країни ЄС не братимуть безпосередньої участі у наданні Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів.

Що передувало

Нагадаємо, лідери "Великої сімки" під час саміту минулого тижня погодили надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів.

Його планують погасити за рахунок доходів від російських активів, заморожених у країнах Заходу з початку повномасштабної війни в Україні.

Кошти мають намір передати Україні вже до кінця 2024 року.

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