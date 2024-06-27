Кредит под 0% на установку солнечных электростанций: кто и как сможет его получить

Процедура будет осуществляться в соответствии с нормами постановления №673, которая в принятой редакции не распространяется на объекты солнечной генерации.

“В соответствии с нормами постановления (№673 – ред.) компенсация предоставляется одному физическому лицу на один кредитный договор и на одну точку учета. При этом максимальная сумма кредита на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения (к гибридным системам относится и солнечная генерация - ред.), по которой оказывается государственная поддержка, определена в размере 480 тыс. гривен, а максимальный срок кредитования – до пяти лет”, - говорится в сообщении Минэкономики.

Механика процесса будет похожа на программу "5-7-9", говорится в сообщении. При этом не уточняется сумма кредита именно на солнечную станцию и срок его предоставления. “ФРП заключает договоры с банками-партнерами и граждане смогут в банках взять кредит под 0%. Ждем заключения договоров, о которых должно сообщить ФРП или "Укрэнерго", - отметили в Минэкономики.

Также Минэкономики разработало проект постановления "О внесении изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 г. № 28", в части расширения государственной финансовой поддержки в рамках программы “Доступные кредиты 5-7 -9%". Расширение планируется по направлению строительства и устрановки газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок с максимальной суммой кредитов для таких предприятий до 150 млн. гривен.