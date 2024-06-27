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Кредит под 0% на установку солнечных электростанций: кто и как сможет его получить

Монтирование солнечных панелей (фото: GettyImages)
Автор: Юрий Дощатов

Государственная поддержка физических лиц при установлении гибридных систем электроснабжения і, в частности, предоставление кредита для установления солнечной генерации под 0% в собственных домохозяйствах будет осуществляться через Фонд развития предпринимательства.

Об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины на запрос РБК-Украина касаемо того, каким образом будет кредитоваться под 0% установка солнечной генерации и накопителей энергии. .

Процедура будет осуществляться в соответствии с нормами постановления №673, которая в принятой редакции не распространяется на объекты солнечной генерации.

“В соответствии с нормами постановления (№673 – ред.) компенсация предоставляется одному физическому лицу на один кредитный договор и на одну точку учета. При этом максимальная сумма кредита на приобретение и установку гибридной системы электроснабжения (к гибридным системам относится и солнечная генерация - ред.), по которой оказывается государственная поддержка, определена в размере 480 тыс. гривен, а максимальный срок кредитования – до пяти лет”, - говорится в сообщении Минэкономики.

Механика процесса будет похожа на программу "5-7-9", говорится в сообщении. При этом не уточняется сумма кредита именно на солнечную станцию и срок его предоставления. “ФРП заключает договоры с банками-партнерами и граждане смогут в банках взять кредит под 0%. Ждем заключения договоров, о которых должно сообщить ФРП или "Укрэнерго", - отметили в Минэкономики.

Также Минэкономики разработало проект постановления "О внесении изменения в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 г. № 28", в части расширения государственной финансовой поддержки в рамках программы “Доступные кредиты 5-7 -9%". Расширение планируется по направлению строительства и устрановки газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок с максимальной суммой кредитов для таких предприятий до 150 млн. гривен.

 

Как сообщало РБК-Украина, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Она была посвящена ситуации с энергетикой. "Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами", - отметил Зеленский.

Из - за недавних российских обстрелов в Украине сохраняется дефицит в электроэнергии. Однако ситуация станет лучше, когда завершатся ремонтные работы на энергообъектах, отмечают в Минэнерго.

ФРП работает с 1999 года и его цель состоит в обеспечении финансовой и другой сопроводительной поддержки частных субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в Украине.

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