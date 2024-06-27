Кредит під 0% на встановлення сонячних електростанцій: хто і як зможе його отримати

Державна підтримка фізичних осіб при встановленні гібридних систем електропостачання і, зокрема надання кредиту для встановлення сонячної генерації під 0% у власних домогосподарствах буде здійснюватися через Фонд розвитку підприємництва.
Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки Україні на запит РБК-Україна стосовно того, яким чином будуе кредитуватися під 0% встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії.
Процедура буде здійснюватись відповідно до норм постанови №673, яка у прийнятій редакції не поширюється на об'єкти сонячної генерації.
“Відповідно до норм постанови (№673 - ред.) компенсація надається одній фізичній особі на один кредитний договір та на одну точку обліку. При цьому максимальна сума кредиту на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання (до гибридних систем відноситься і сонячна генерація - ред.), за яким надається державна підтримка, визначена в розмірі 480 тис гривень, а максимальний строк кредитування – до п’яти років”, - йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Механіка процесу буде схожа до програми “5-7-9”, зазначено в повідомленні. При цьому, не уточнюється сума кредиту саме на сонячну станцію та строк його надання. “ФРП укладає договори з банками-партнерами, і громадяни зможуть в банках взяти кредит під 0%. Чекаємо на укладання договорів, про які має повідомити ФРП або “Укренерго”, - зазначили в Мінекономіки.
Також, Мінекономіки розробило проект постанови “Про внесення зміни до порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28”, в частині розширення державної фінансової підтримки в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Розширення планується за напрямом будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок з максимальною сумою кредитів для таких підприємств до 150 млн гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, 20 червня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вона була присвячена ситуації з енергетикою. "Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - зазначив Зеленський.
Через нещодавні російські обстріли в Україні зберігається дефіцит в електроенергії. Проте ситуація стане кращою, коли завершаться ремонтні роботи на енергооб’єктах.
ФРП працює з 1999 року і його мета полягає у забезпеченні фінансової та іншої супровідної підтримки приватних суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва в Україні, зазначають в Міненерго.