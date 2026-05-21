Кредит на iPhone или ноутбук: эксперт объяснил, когда рассрочка выгодна, а когда - ошибка

Главное:

Кредит на технику оправдан для работы или заработка.

Рассрочка может быть выгодной во время инфляции.

Не стоит брать кредит на вещи, без которых можно обойтись.

Перед покупкой стоит оценить, будет ли вещь нужна через год.

Эксперт отметил, что кредит на технику может быть оправданным, если покупка помогает создавать доход.

Например, это может быть ноутбук для работы, телефон для ведения бизнеса или автомобиль, который приносит прибыль.

"Это так называемые капитальные инвестиции", - пояснил он.

В то же время брать технику в кредит только для развлечений эксперт не рекомендует.

По его словам, если устройство сломалось и его нужно срочно заменить, тогда рассрочка или кредит могут быть хорошим решением. Особенно учитывая то, что многие магазины предлагают "оплату частями" или льготные периоды.

Кроме того, рассрочка может быть выгодной во время инфляции или девальвации.

"Техника может существенно подорожать, а рассрочка позволяет зафиксировать цену и платить постепенно", - пояснил эксперт.

В то же время он советует перед оформлением кредита задать себе несколько вопросов: действительно ли эта вещь нужна сейчас и останется ли она нужной через несколько месяцев или год.