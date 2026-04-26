Кредит ЕС не пойдет на восстановление энергетики: Шмыгаль рассказал, где будут брать средства

"На восстановление энергетики 17 млрд евро из кредита в этом году денег не будет", - сказал источник.

В свою очередь Шмыгаль пояснил, что кредит от ЕС не покроет необходимые расходы.

"Сейчас мы ожидаем первый транш из 90 млрд евро кредита ЕС (и в этом году это 45 млрд евро, из них в бюджет должно поступить 17 млрд евро). Непосредственно на нужды энергетики надо 5,4 млрд евро - и эти деньги не покрыты", - отметил министр.

Шмыгаль, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, отметил, что надо будет продолжать кооперацию с Министерством финансов для поиска необходимых средств.

"Вместе с тем, мы очень рассчитываем на Фонд поддержки энергетики (Ukraine energy support fund). В этот фонд уже поступило заявок на около 900 млн евро. И сегодня нам удалось привлечь 100 млн евро в этот фонд от партнеров. Этот фонд, по моему мнению, наиболее удобный и прозрачный инструмент для инвестирования в украинскую устойчивость", - добавил министр.