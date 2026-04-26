Кредит ЕС не пойдет на восстановление энергетики: Шмыгаль рассказал, где будут брать средства

Кредитные средства от ЕС не будут направлены на восстановление энергетики, которая была уничтожена в результате российских обстрелов.
Об этом РБК-Украина сообщили источники, знакомые с направлением использования средств и подтвердил первый вице-пермьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после заседания Ukraine Energy Coordination Group в Киеве.
"На восстановление энергетики 17 млрд евро из кредита в этом году денег не будет", - сказал источник.
В свою очередь Шмыгаль пояснил, что кредит от ЕС не покроет необходимые расходы.
"Сейчас мы ожидаем первый транш из 90 млрд евро кредита ЕС (и в этом году это 45 млрд евро, из них в бюджет должно поступить 17 млрд евро). Непосредственно на нужды энергетики надо 5,4 млрд евро - и эти деньги не покрыты", - отметил министр.
Шмыгаль, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, отметил, что надо будет продолжать кооперацию с Министерством финансов для поиска необходимых средств.
"Вместе с тем, мы очень рассчитываем на Фонд поддержки энергетики (Ukraine energy support fund). В этот фонд уже поступило заявок на около 900 млн евро. И сегодня нам удалось привлечь 100 млн евро в этот фонд от партнеров. Этот фонд, по моему мнению, наиболее удобный и прозрачный инструмент для инвестирования в украинскую устойчивость", - добавил министр.
Напомним, 23 апреля Евросоюз разблокировал для Украины кредитный пакет на 90 млрд евро. Погашение кредита будет происходить за счет репараций, которые Россия должна выплатить Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить первый транш из 90 млрд евро от ЕС до конца мая - начала июня. По его словам, деньги пойдут на армию, производство оружия и поддержку граждан.
Стоит отметить, что ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что 5,4 млрд евро из кредита от ЕС планируют выделить на восстановление украинской энергетики.