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"Креативно проиграли": обнародован тайный разговор российских миллиардеров о Путине и войне

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Пятница 24 марта 2023 21:11
"Креативно проиграли": обнародован тайный разговор российских миллиардеров о Путине и войне Фото: Фархад Ахмедов и Иосиф Пригожин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Журналисты опубликовали запись телефонного разговора с голосами, похожими на российского миллиардера Фархада Ахмедова и российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

В разговоре собеседники дают оценки руководству России, в частности, Владимиру Путину, а также делятся видением мрачных перспектив для России.

Судя по содержанию, разговор состоялся около 2 месяцев назад. Собеседники, выражающие настроения элиты РФ, много лет обогащавшейся за счет коррупционно-диктаторских порядков режима, охвачены страхом и проявляют острое недовольство происходящим в связи с агрессией против Украины.

Оценки происходящего и попытки дистанцироваться от режима показательны для понимания настроений, царящих среди элиты России и в результате полномасштабного вторжения.

Также собеседники обсудили ближнее окружение Путина, положение дел в армии, военное командование и развитие событий войны в Украине.

Как известно, Ахмедов представлял Краснодарский край и Ненецкий автономный округ в Совете Федерации РФ, активно участвовал в работе путинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В свою очередь, Пригожин подписал обращение деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма, а четыре года спустя официально был "доверенным лицом" Путина во время президентских выборов. 23 февраля 2022 года он поддержал решение Путина о признании сепаратистского анклава на Донбассе.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бывшего президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева с представителями российского ВПК во время полномасштабной войны.

Также были опубликованы аудиозаписи разговоров Богуслаева, где оправдывал вторжение России на территорию Украины. Позже суд арестовал Богуслаева.

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