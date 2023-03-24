"Креативно програли": оприлюднено таємну розмову російських мільярдерів про Путіна та війну

Журналісти опублікували запис телефонної розмови з голосами, схожими на російського мільярдера Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " 5 канал ".

У розмові співрозмовники дають оцінки керівництву Росії, зокрема Володимиру Путіну, а також діляться баченням похмурих перспектив для Росії.

Судячи з змісту, розмова відбулася близько 2 місяців тому. Співрозмовники, які висловлюють настрої еліти РФ, яка багато років збагачувалась шляхом корупційно-диктаторських порядків режиму, охоплені страхом і виявляють гостре невдоволення тим, що відбувається у зв'язку з агресією проти України.

Оцінки того, що відбувається, і спроби дистанціюватися від режиму показові для розуміння настроїв, що панують серед еліти Росії та в результаті повномасштабного вторгнення.

Також співрозмовники обговорили ближнє оточення Путіна, стан справ в армії, військове командування та розвиток подій війни в Україні.

Як відомо, Ахмедов представляв Краснодарський край і Ненецький автономний округ у Раді Федерації РФ, брав активну участь у роботі путінської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Своєю чергою, Пригожин підписав звернення діячів культури на підтримку анексії Криму, а через чотири роки офіційно був "довіреною особою" Путіна під час президентських виборів. 23 лютого 2022 року він підтримав рішення Путіна щодо визнання сепаратистського анклаву на Донбасі.