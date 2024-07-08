Гамбит Макрона. Как ультраправые проиграли выборы во Франции и что будет дальше

Чем во Франции завершились досрочные парламентские выборы, кто будет формировать новое французское правительство и скажется ли это на Украине, – в материале журналистов РБК-Украина Дмитрия Левицкого и Романа Кота.

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Кто победил на парламентских выборах во Франции

Вечером воскресенья, 7 июля, экзитполы показали предварительные результаты голосования во втором туре выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), которые удивили не только Францию, но и всех, кто следил за французским волеизъявлением. Ультраправая партия "Национальное объединение", лидером которой является известная пророссийскими (или же в последнее время – как минимум украиноскептическими) взглядами Марин Ле Пен, разгромно проиграла, несмотря на первенство в первом туре.

Прогноз экзитполов с утра подтвердили и официальные результаты голосования. Больше всего голосов во втором туре получило ультралевое объединение "Новый народный фронт" (178 мандатов), на втором месте оказалась президентская коалиция Эммануэля Макрона (162 мандата), а на третьем - "Национальное объединение" Ле Пен (143 мандата). Еще 69 мандатов получили "Республиканцы", а остальное из 577 мест в парламенте разделили между собой кандидаты от других партий.

Однако каждая из трех крупнейших политсил очень далека от абсолютного большинства в парламенте – 289 мандатов. Поэтому однозначного победителя на этих выборах как такового нет. Но второй тур голосования принес другую, более важную победу – ультраправые не одержали власть.

Партия Марин Ле Пен проиграла выборы в парламент Франции (фото: Getty Images)

По мнению директора аналитического центра "Eastern Circles" и преподавательницы парижского института "Sciences Po" Анастасии Шапочкиной, этому результату поспособствовал временный ситуативный союз между левыми и коалицией Макрона.

Суть этого ситуативного союза заключалась в том, чтобы кандидаты от левых снимались в округах, где может победить представитель коалиции Макрона, а "макроновцы" – наоборот уступали левым. И таким образом вместо трех кандидатов в округах должны были остаться либо левый и ультраправый, либо "макроновец" и ультраправый, что значительно повышало шансы обойти представителей политсилы Ле Пен.

"И эта рокировка способствовала тому, что "Национальное объединение" пришло третьим. То есть этот договор не был политической коалицией между всеми левыми и Макроном, но был таким ситуативным союзом на второй тур голосования. Это не впервые такое произошло, такая практика существовала и до того, и срабатывала раньше. Поэтому была ставка, что сработает и в этот раз", – пояснила Шапочкина в комментарии РБК-Украина.

В итоге Ле Пен потеряла возможность взять под контроль французский парламент, поскольку даже в случае союза с другими политсилами, которые не против сотрудничества с ультраправыми, "Национальному объединению" не хватит мандатов для абсолютного большинства. Так что об угрозе "правого разворота" Франции можно забыть, по крайней мере, на ближайшие годы.

Каким может быть новое правительство Франции

Теперь перед условными победителями на выборах стоит другой вызов – сформировать новое французское правительство. Поскольку ни "макроновцы", ни ультралевый фронт не обрели абсолютного большинства, для создания правительства придется искать возможности для коалиции. А это на деле задача не из легких.

Во Франции главу правительства назначает президент, формальное одобрение парламента не нужно – однако парламент может в любой момент объявить правительству вотум недоверия. Поэтому по традиции президент ставит во главе правительства представителя партии, получившей наибольшее количество мест в Национальном собрании.

Уже после оглашения экзитполов вчера вечером лидер партии "Непокоренная Франция", входящей в левый блок "Новый народный фронт", Жан-Люк Меланшон заявил, что новым премьером должен стать представитель ультралевых.

"Президент должен позвать "Новый народный фронт" к власти", - подчеркнул Меланшон, добавив, что Макрон "должен признать свое поражение" на выборах.

В то же время действующий премьер-министр Габриэль Атталь, представляющий коалицию Макрона, выступил против сотрудничества с Меланшоном, поэтому коалиционный союз между "Новым народным фронтом" и "макроновцами" очень маловероятен.

Жан-Люк Меланшон хочет, чтобы новым премьером был представитель ультралевых (фото: Getty Images)

Но самостоятельно у ультралевых, конечно же, нет шансов на формирование собственного правительства. А поскольку "Новый народный фронт" не однородная структура, а объединение, в которое вошли левые и экологические партии, то в нем уже начали возникать разногласия по поводу дальнейших планов. И это чревато расколом блока.

Пока же, как пишет Politico, Меланшон даже не смог получить поддержку других партий в "Новом народном фронте", в то время как другие лидеры ультралевого объединения в воскресенье делали противоречивые заявления. Например, один из лидеров социалистов – более умеренной политсилы, чем радикальная "Непокоренная Франция" – Рафаэль Глюксманн выступал за "разговоры, дебаты и изменения политической культуры".

По словам Анастасии Шапочкиной, сегодня обсуждается несколько сценариев формирования нового французского правительства. Один из них – сотрудничество между "макроновцами" и ультралевыми по отдельным вопросам.

"То есть, например, какой-то вопрос встает, будь то вопрос бюджета, вопрос социалки или вопрос обороны, и эти силы договариваются каждый раз по каждому из них. Это конечно очень большая головная боль, но это значительно лучший вариант, чем если бы большинство набрало "Национальное объединение", – сказала она в комментарии РБК-Украина.

Еще один сценарий – правительство технократов, члены которого будут все равно удалены от всех партий. Но, как говорит Шапочкина, сейчас такой вариант выглядит наименее реалистичным. К нему могли бы прийти, если бы "Национальное объединение" Ле Пен смогло бы получить относительное большинство в парламенте, но сегодня у Макрона все еще есть сильная позиция для коалиционных переговоров, хотя его политсила и оказалась на втором месте.

Поэтому, по словам Шапочкиной, все во Франции ожидают, что "макроновцы" и ультралевые будут договариваться о каждом из будущих министров. По самому оптимистичному сценарию – этот вопрос будет отложен на время Олимпийских игр, которые продлятся в Париже с 26 июля по 11 августа.

И этот сценарий уже начал реализовываться. Вечером воскресенья премьер Атталь анонсировал, что с утра подаст в отставку. Но сегодня днем стало известно, что Макрон отставку не принял и попросил Атталя остаться пока главой правительства, чтобы "обеспечить стабильность в стране".

Габриэль Атталь пока остается премьером Франции (фото: Getty Images)

Итак, следующим шагом будут выборы нового президента Национального собрания, которые состоятся 19 июля, когда новый состав французского парламента впервые соберется на заседание.

"И потом будут уже вестись переговоры. Но мне кажется, что назначение радикальных премьер-министров очень маловероятно, потому что должны сотрудничать обе ветви власти – и исполнительная, и законодательная. Но и того, кого предложит президент, не должно отклонить Национальное собрание", – добавила Шапочкина.

Лидер Социалистической партии, входящей в "Новый народный фронт", Оливье Фор заявил сегодня, что ультралевые должны предложить своего кандидата в премьеры уже на этой неделе. Кто им будет, они еще не знают, но, как сказал лидер социалистов, у Меланшона нет соответствующего "профиля" для такой должности, потому что по поводу его фигуры есть "больше разногласий" даже в ультралевом альянсе.

По словам Шапочкиной, среди ультралевых достаточно "сознательных" людей, которые могли бы быть кандидатами на должности в правительстве. Но самый вероятный сценарий, по ее мнению, состоит в том, что премьером изберут кого-то не очень публичного, умеренного и "приятного" для всех - и для левых, и для "макроновцев". Таким образом, может развиваться ситуация и с министрами.

"То есть, возможно, мы увидим людей, которых мы еще не видели, но имеющие вес в политической жизни Франции, просто не являются очень публичными и не будут сильно раскалывать общественное мнение. Все ждут реально договоренностей. Хотя, конечно, Меланшон сказал, что не готов к компромиссам, но абсолютного большинства у них нет, и другого выхода, как идти на компромиссы, у них нет", – резюмировала Шапочкина.

Из 178 мест, полученных во втором туре "Новым народным фронтом", – 72 занимают депутаты от "Непокоренной Франции" Меланшона, 64 – социалисты, 33 – "зеленые", а еще девять – депутаты-коммунисты. Теоретически, если бы Макрон смог договориться о сотрудничестве с социалистами (которые и сами намекали на готовность к переговорам) и "зелеными", это вместе со 162 голосами президентской коалиции обеспечило бы немалое количество депутатов в парламенте и позволило бы сформировать правительство меньшинства.

Но, как отметила Шапочкина в разговоре с РБК-Украина, сегодня никто во Франции точно не знает, как будут развиваться события дальше, и до каких соглашений лидеры парламентской гонки дойдут в конечном счете.

Чего ждать Украине от результатов выборов во Франции

Поскольку политсила Ле Пен, которая перед первым и вторым туром обещала прекратить передавать украинцам ракеты Scalp, пролетела на этих выборах, то вряд ли стоит ожидать каких-либо радикальных изменений французской политики в отношении Украины. Да, позиция ультралевого Меланшона не слишком отличается от взглядов Ле Пен, но вряд ли ему дадут возглавить французское правительство.

Да и вообще во Франции внешнюю политику определяет президент, а Макрон будет занимать этот пост еще три года – до следующих выборов, которые пройдут в 2027 году.

При подготовке материала использовались публикации изданий Le Figaro, BFM TV и Politico, заявления французских политиков, а также комментарий директора аналитического центра "Eastern Circles" и преподавательницы парижского института "Sciences Po" Анастасии Шапочкиной.