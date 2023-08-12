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Страны Западной Африки отложили совещание по военному вторжению в Нигер

Фото: страны ECOWAS отложили совещание по вторжению в Нигер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Западноафриканские страны блока ECOWAS отложили совещание по подготовке возможного военного вторжения в Нигер по "техническим причинам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Начальники штабов западноафриканских стран блока

Переворот в Нигере и возможная военная операция ECOWAS

В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила госпереворот, взяв его в плен. Позже руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Страны блока ECOWAS 31 июля дали хунти 7 дней на возвращение в страну конституционного строя, в противном случае они обещали начать военную операцию.

В СМИ говорили, что четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч военных. Однако хунта заявила, что убьет Базума в случае военного вторжения.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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Нигер