Страны Западной Африки отложили совещание по военному вторжению в Нигер

Западноафриканские страны блока ECOWAS отложили совещание по подготовке возможного военного вторжения в Нигер по "техническим причинам".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.
Начальники штабов западноафриканских стран блока
В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила госпереворот, взяв его в плен. Позже руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.
Страны блока ECOWAS 31 июля дали хунти 7 дней на возвращение в страну конституционного строя, в противном случае они обещали начать военную операцию.
В СМИ говорили, что четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч военных. Однако хунта заявила, что убьет Базума в случае военного вторжения.
Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.
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