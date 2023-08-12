Країни Західної Африки відклали нараду щодо військового вторгнення в Нігер

Начальники штабів західноафриканських країн блоку

Переворот у Нігері та можлива військова операція ECOWAS

В кінці липня охорона президента Нігера Мохамеда Базума влаштувала держпереворот, взявши його в полон. Пізніше керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Країни блоку ECOWAS 31 липня дали хунті 7 днів на повернення в країну конституційного ладу, в противному випадку вони обіцяли почати військову операцію.

Наразі в ЗМІ говорили, що чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч військових. Однак хунта заявила, що вб'є Базума у разі військового вторгнення.

Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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