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Страны Южной Америки должны заменить Германии Китай: что будут экспортировать

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом расширенном партнерстве с Чили во время рабочей поездки по странам Южной Америки, которые помогут стране заменить на рынке импорта ресурсов Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению экспертов, крупнейшая экономика Европы отстала в гонке за важнейшими полезными ископаемыми во многом из-за веры в открытый рынок. Это привело к зависимости от Китая, который вложил значительные средства в горнодобывающий сектор богатой природными ресурсами Южной Америки.

Однако растущий спрос на важнейшие минералы и геополитические опасения побуждают Берлин к диверсификации поставок, например, посредством соглашений о поставках, долей в шахтах или создания собственных перерабатывающих мощностей в Германии.

Германия с ее мощной автомобильной промышленностью особенно заботится о получении большего источника лития, необходимого для производства аккумуляторов для электромобилей. Аргентина и Чили расположены на вершине "литиевого треугольника" Южной Америки, в котором находится крупнейшее в мире месторождение сверхлегкого металла для аккумуляторов.

Новое германо-чилийское соглашение направлено на активизацию сотрудничества в этом секторе, например, посредством ежегодного двустороннего форума и государственных инструментов для развития торговли.

Предполагается, что в ближайшие дни Германия подпишет новые торговые и партнерские договоры и с другими странами региона.

Ранее Шольц заявил, что Германия больше не сотрудничает с Российской Федерацией, и смогла быстро приспособиться к новой действительности.

Перед этим он пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, если война в Украине закончится.

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Чили