UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Країни Південної Америки повинні замінити Німеччині Китай: що експортуватимуть

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про нове розширене партнерство з Чилі під час робочої поїздки країнами Південної Америки, які допоможуть країні замінити на ринку імпорту ресурсів Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку експертів, найбільша економіка Європи відстала у гонці за найважливішими корисними копалинами багато в чому через віру у відкритий ринок. Це призвело до залежності від Китаю, який вклав значні кошти в гірничодобувний сектор багатий на природні ресурси Південної Америки.

Проте зростаючий попит на найважливіші мінерали та геополітичні побоювання спонукають Берлін до диверсифікації постачань, наприклад, через угоди про постачання, частку в шахтах або створення власних переробних потужностей у Німеччині.

Німеччина з її потужною автомобільною промисловістю особливо опікується отриманням більшого джерела літію, необхідного для виробництва акумуляторів для електромобілів. Аргентина та Чилі розташовані на вершині "літієвого трикутника" Південної Америки, в якому знаходиться найбільше у світі родовище надлегкого металу для акумуляторів.

Нова німецько-чілійська угода спрямована на активізацію співробітництва в цьому секторі, наприклад, через щорічний двосторонній форум та державні інструменти для розвитку торгівлі.

Передбачається, що найближчими днями Німеччина підпише нові торговельні та партнерські договори та з іншими країнами регіону.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина більше не співпрацює з Російською Федерацією і змогла швидко пристосуватися до нової дійсності.

Перед цим він пообіцяв повернутися до економічного співробітництва з Москвою , якщо війна в Україні закінчиться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чили