Країни Південної Америки повинні замінити Німеччині Китай: що експортуватимуть

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про нове розширене партнерство з Чилі під час робочої поїздки країнами Південної Америки, які допоможуть країні замінити на ринку імпорту ресурсів Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На думку експертів, найбільша економіка Європи відстала у гонці за найважливішими корисними копалинами багато в чому через віру у відкритий ринок. Це призвело до залежності від Китаю, який вклав значні кошти в гірничодобувний сектор багатий на природні ресурси Південної Америки.
Проте зростаючий попит на найважливіші мінерали та геополітичні побоювання спонукають Берлін до диверсифікації постачань, наприклад, через угоди про постачання, частку в шахтах або створення власних переробних потужностей у Німеччині.
Німеччина з її потужною автомобільною промисловістю особливо опікується отриманням більшого джерела літію, необхідного для виробництва акумуляторів для електромобілів. Аргентина та Чилі розташовані на вершині "літієвого трикутника" Південної Америки, в якому знаходиться найбільше у світі родовище надлегкого металу для акумуляторів.
Нова німецько-чілійська угода спрямована на активізацію співробітництва в цьому секторі, наприклад, через щорічний двосторонній форум та державні інструменти для розвитку торгівлі.
Передбачається, що найближчими днями Німеччина підпише нові торговельні та партнерські договори та з іншими країнами регіону.
Раніше Шольц заявив, що Німеччина більше не співпрацює з Російською Федерацією і змогла швидко пристосуватися до нової дійсності.
Перед цим він пообіцяв повернутися до економічного співробітництва з Москвою , якщо війна в Україні закінчиться.
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