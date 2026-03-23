Страны Персидского залива уже не против войны с Ираном, - ToI

Страны Персидского залива накануне войны с Ираном предостерегали президента США Дональда Трампа предостерегали его от конфликта. Однако теперь они призывают Вашингтон продолжать наносить удары по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel (ToI).

По данным издания, сейчас до сих пор есть недовольство тем, как США и Израиль ведут войну. Однако среди стран Персидского залива - особенно в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре - существует стремление к тому, чтобы Иран вышел из этой войны с достаточно ослабленной военной мощью.

Такую информацию ToI рассказали четыре высокопоставленных чиновника, которые представляют столицы разных стран Персидского залива.

Медиа отмечает, что Трамп неоднократно выражал удивление по поводу того, что Иран решил нанести ответный удар по своим соседям, в том числе атакуя гражданские объекты.

Однако один из чиновников рассказал, что страны Персидского залива в значительный степени ожидали такой реакции, и это было одной из причин, по который они выступали против начала войны США и Израиля с Ираном.

"Также существовали серьезные сомнения в том, что (военные удары - ред.) приведут к желаемому результату - прекращению дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе", - сказал дипломат одной из стран Персидского залива.

Он пояснил, что в регионе существовало мнение о том, что продолжение поиска дипломатического пути выхода из конфликта является более надежным способом поддержания безопасности в Персидском заливе.

Однако США и Израиль отвергли эту точку зрения, начав операции "Эпическая ярость" и "Рычащий лев" на основании, что только превентивные действия могут противостоять ядерным амбициям Ирана и его быстрому расширению потенциала в области баллистических ракет.