Страны Персидского залива хотят построить нефтепроводы в обход Ормузского пролива, - FT

По данным источников издания, новые трубопроводы могут стать единственным способом уменьшить зависимость региона от ситуации в Ормузском проливе.

В то же время реализация таких проектов будет сложной с политической точки зрения, дорогой и займет годы, сообщил высокопоставленный чиновник, связанный с энергетикой.

Конфликт на Ближнем Востоке подчеркнул стратегическую важность саудовского трубопровода "Восток-Запад" длиной 1200 км, построенного в 1980-х годах после опасений закрытия пролива во время ирано-иракской войны.

Сегодня он транспортирует около 7 млн баррелей нефти в сутки в порт Янбу на Красном море, полностью минуя Ормуз.

Руководство Саудовской Аравии рассматривает возможность увеличения экспорта через трубопроводы, включая расширение существующей инфраструктуры или строительство новых маршрутов. Ранее подобные проекты неоднократно останавливались из-за высокой стоимости и сложности, однако сейчас настроения в регионе изменились, и обсуждения переходят от теории к практике.

Эксперты считают, что наиболее эффективным решением может быть создание сети трубопроводов, хотя это и самый сложный вариант.

В долгосрочной перспективе новые трубопроводы могут стать частью более широких торговых маршрутов для транспортировки различных товаров, а не только энергоресурсов.

Среди возможных вариантов - восстановление проекта транспортного коридора между Индией, странами Персидского залива и Европой, хотя он имеет политические трудности.

Израильские представители считают, что трубопроводы к Средиземному морю все же будут построены через Израиль или Египет.

Несмотря на это, препятствия остаются значительными: стоимость может достигать от 5 до 20 млрд долларов в зависимости от маршрута, а также существуют серьезные риски безопасности, в частности неразорвавшиеся боеприпасы в Ираке и деятельность боевиков.

Трубопроводы в Оман также сталкиваются с географическими трудностями, а местные порты не полностью защищены от атак, как показали недавние удары дронов.

Политические вопросы включают контроль над трубопроводами и необходимость более тесного сотрудничества между странами региона.

В краткосрочной перспективе наиболее реальными вариантами являются расширение существующих маршрутов в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также развитие новых экспортных терминалов на Красном море.

Отмечается, что окончательные решения, вероятно, будут зависеть от того, каким будет долгосрочный статус Ормузского пролива, тогда как страны региона уже осознают необходимость новых подходов к энергетической безопасности.