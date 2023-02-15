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Страны НАТО согласились нарастить производство боеприпасов на фоне помощи Украине, - генсек

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Брюссель, Среда 15 февраля 2023 14:53
Страны НАТО согласились нарастить производство боеприпасов на фоне помощи Украине, - генсек Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Западные союзники согласились нарастить производство боеприпасов. Поскольку помощь Украине в борьбе с российской агрессией требует много ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует The Guardian.

"Я приветствую новые обещания поддержки, сделанные союзниками по НАТО, включая увеличение оружия Украины и военную подготовку", - заявил Столтенберг.

Он также отметил, что у Украины "есть окно возможностей, чтобы перевесить и здесь время имеет важное значение".

На вопрос, есть ли обеспокоенность тем, что у Украины могут закончиться боеприпасы, Столтенберг сказал: "Страны НАТО подписали контракты, по которым они соглашаются увеличить производство боеприпасов".

При этом генсек НАТО заметил, что действительно наблюдаются огромные затраты на боеприпасы.

"Мы рассматривали этот вопрос со странами-членами НАТО и видим, что дела двигаются в правильном направлении", – говорит Столтенберг.

Он также добавил, что война в Украине "становится жестокой войной на истощение и войной материально-технического обеспечения".

Напомним, как ранее заявил министр обороны Алексей Резников, у Вооруженных сил Украины достаточно боеприпасов, чтобы отразить наступление россиян, но новые поставки уже обсуждались с союзниками во время девятого Рамштайна.

Также мы писали, что США заключили контракты более чем на 500 млн долларов на производство боеприпасов для Украины.

До этого же глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед журналистами после встречи в Брюсселе с другими лидерами НАТО, вспомнил о беспокойстве Вашингтона и других стран по поводу дефицита боеприпасов.

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