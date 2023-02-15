Хватит ли боеприпасов для отражения наступления россиян: ответ Резникова
У Вооруженных сил Украины достаточно боеприпасов, чтобы отразить наступление россиян. Новые поставки обсуждались на девятом Рамштайне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова агентству "Укринформ".
По его словам, в Украине не сидят, ничего не делая, и давно организовали поставки боеприпасов из стран НАТО как военно-техническую помощь, так и заключили контракты на 23 год, чтобы обеспечить системность поставок.
"Поэтому поставки есть и поставки будут", - сказал министр
В то же время, когда идет война, всегда чего-то не хватает. "Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит для того, чтобы отразить наступления - нельзя. Мы готовы к отражению наступления. Но чем больше будет боеприпасов - тем лучше, и об этом знают наши партнеры. Об этом мы сегодня также говорили на заседании Рамштайна", - добавил Резников.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне, поскольку Россия начала новое наступление на Донбассе.