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Хватит ли боеприпасов для отражения наступления россиян: ответ Резникова

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Украина, Среда 15 февраля 2023 09:55
Хватит ли боеприпасов для отражения наступления россиян: ответ Резникова Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

У Вооруженных сил Украины достаточно боеприпасов, чтобы отразить наступление россиян. Новые поставки обсуждались на девятом Рамштайне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова агентству "Укринформ".

По его словам, в Украине не сидят, ничего не делая, и давно организовали поставки боеприпасов из стран НАТО как военно-техническую помощь, так и заключили контракты на 23 год, чтобы обеспечить системность поставок.

"Поэтому поставки есть и поставки будут", - сказал министр

В то же время, когда идет война, всегда чего-то не хватает. "Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит для того, чтобы отразить наступления - нельзя. Мы готовы к отражению наступления. Но чем больше будет боеприпасов - тем лучше, и об этом знают наши партнеры. Об этом мы сегодня также говорили на заседании Рамштайна", - добавил Резников.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне, поскольку Россия начала новое наступление на Донбассе.

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Вооруженные силы Украины
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