Хватит ли боеприпасов для отражения наступления россиян: ответ Резникова

По его словам, в Украине не сидят, ничего не делая, и давно организовали поставки боеприпасов из стран НАТО как военно-техническую помощь, так и заключили контракты на 23 год, чтобы обеспечить системность поставок.

"Поэтому поставки есть и поставки будут", - сказал министр

В то же время, когда идет война, всегда чего-то не хватает. "Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит для того, чтобы отразить наступления - нельзя. Мы готовы к отражению наступления. Но чем больше будет боеприпасов - тем лучше, и об этом знают наши партнеры. Об этом мы сегодня также говорили на заседании Рамштайна", - добавил Резников.