США заключили контракт на производство боеприпасов для Украины

Правительство США заключило оборонный контракт на сумму более 500 млн долларов с двумя компаниями, которые будут использовать деньги для производства артиллерийских боеприпасов для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Армия США объявила во вторник, что первые боеприпасы по этому заказу должны быть доставлены уже в следующем месяце.

Заявление прозвучало на фоне предупреждений Киева о том, что у украинских сил истощается арсенал.

Размещенный заказ США на вооружение направляется двум компаниям Northrop Grumman Systems и Global Military Products. Его общая стоимость составляет 522 млн долларов.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед журналистами после встречи в Брюсселе с другими лидерами НАТО, упомянул о растущей озабоченности Вашингтона и других стран по поводу дефицита боеприпасов.

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