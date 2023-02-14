Вместо "Вагнера". Минобороны РФ начало напрямую набирать заключенных в армию, - CNN

Министерство обороны России начало напрямую набирать заключенных в ряды армии и бросать на войну против Украины. Ранее заключенных вербовали в ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание пообщалось с российскими заключенными и их родственниками, которые находились или находятся в Украине. Речь идет об заключенных из подразделения 08807. Они уверяют, что работают непосредственно на Минобороны РФ. Некоторые из них имели документы с направлением в воинскую часть в "ЛНР", которая подчиняется Минобороны.

В октябре прошлого года подразделение 08807 перебросили под Соледар, где оккупанты понесли большие потери. При этом некоторые источники издания отмечают, что заключенных продолжают казнить за "провинности", как делали наемники "Вагнера".

Журналисты приводят голосовое сообщение российского заключенного Виктора Севальнева. По его словам, большинство его "товарищей" погибли во время штурма фабрики под Соледаром. Сам он опасался, что после госпиталя вряд ли вернется домой. Заключенный предполагал, что его казнят, и написал об этом жене. Через несколько дней его тело вернули в Москву в закрытом гробу.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил в комментарии СМИ, что в ряды российской армии набирают заключенных. Об этом рассказывают попавшие в плен россияне.

"Они подчеркивают, что они не Вагнер, что они были официально приглашены Министерством обороны", - сказал Юсов.

По его словам, изменение стратегии свидетельствует о раздорах среди российского командования. Вероятно, глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов создают резерв заключенных через собственные частные компании.