Поможет избежать блекаута. Сибига назвал необходимое количество ПВО, которое требует Украина

Украина срочно нуждается как минимум в 20 дополнительных системах типа Hawks, NASAMS или IRIS-T. Это позволит избежать блэкаута на фоне вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибига в штаб-квартире НАТО.

Накануне встречи главе МИД стран НАТО Сибига заявил, что поднимет вопрос поддержки Украины в зимний период.

"Мы уже проинформировали наших партнеров о наших насущных потребностях, и мы благодарны им за такую оперативную реакцию. И речь идет о срочной поставке не менее 20 дополнительных систем типа Hawk, NASAMS или IRIS-T. И это поможет нам избежать блэкаута. И мы понимаем, что россияне пытаются лишить нас возможности производить энергию", - добавил он.

ПВО для Украины

Системы противовоздушной обороны (ПВО) являются критически важными для Украины в контексте полномасштабной войны, поскольку они обеспечивают защиту гражданской инфраструктуры, жилых районов и стратегически важных объектов от ракетных ударов и авиационных атак. Эффективная ПВО не только минимизирует потери среди гражданского населения, но и снижает влияние противника на экономику и моральное состояние общества.

Учитывая активное применение противником современных ракет и дронов, интеграция новейших западных систем ПВО, таких как Patriot, NASAMS или IRIS-T, позволяет Украине значительно повысить уровень безопасности.

Вчера, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал пакет поддержки Украины в размере 600 миллионов евро. Помощь также будет включать системы ПВО Iris-T и не только.