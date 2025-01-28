Страны Латинской Америки проведут экстренный саммит из-за депортационной политики Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как сообщает издание, саммит созвала президент Гондураса Ксиомара Кастро, которая возглавляет Сообщество латиноамериканских и карибских государств, по просьбе лидера Колумбии Густаво Петро.

Она написала в соцсети Х, что на встрече обсудят миграцию, региональное единство и экологию.

"У латиноамериканских посольств в Вашингтоне много тревоги. Кажется, мы вернулись к 1897 году и эпохе президента Мак-Кинли, который вторгся на Кубу и Филиппины", - сказал старший региональный дипломат в Вашингтоне.

Старший научный сотрудник аналитического центра Межамериканского диалога Майкл Шиффер считает, что латиноамериканские государства "будут пытаться найти баланс" в отношениях с Трампом.

В то же время анонимные региональные дипломаты сказали FT, что бы хотели координировать позиции незаметно, прежде чем озвучить официальную позицию.

"Петр дал урок о том, как не иметь дело с Трампом. Он пошел в бой в социальных сетях, не имея возможности поддержать свою борьбу", - рассказал собеседник издания.

Странам региона уже пришлось иметь дело с масштабной кампанией новой администрации США по депортации нелегалов.

Кроме того, Трамп угрожал ввести пошлины на товары из Мексики и восстановить контроль США над Панамским каналом. А на днях он на несколько часов объявлял о введении 25% пошлин на товары из Колумбии, пока президент страны не согласился принимать мигрантов.

Отмечается, что Куба и Венесуэла поддержали Колумбию, но крупнейшие государства региона, Бразилия и Мексика, публично не комментировали ситуацию.