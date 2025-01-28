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Страны Латинской Америки проведут экстренный саммит из-за депортационной политики Трампа

Вторник 28 января 2025 18:08
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Страны Латинской Америки проведут экстренный саммит из-за депортационной политики Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Лидеры стран Латинской Америки соберутся 30 января на экстренный саммит. Он вызван политикой массовых депортаций мигрантов президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание, саммит созвала президент Гондураса Ксиомара Кастро, которая возглавляет Сообщество латиноамериканских и карибских государств, по просьбе лидера Колумбии Густаво Петро.

Она написала в соцсети Х, что на встрече обсудят миграцию, региональное единство и экологию.

"У латиноамериканских посольств в Вашингтоне много тревоги. Кажется, мы вернулись к 1897 году и эпохе президента Мак-Кинли, который вторгся на Кубу и Филиппины", - сказал старший региональный дипломат в Вашингтоне.

Старший научный сотрудник аналитического центра Межамериканского диалога Майкл Шиффер считает, что латиноамериканские государства "будут пытаться найти баланс" в отношениях с Трампом.

В то же время анонимные региональные дипломаты сказали FT, что бы хотели координировать позиции незаметно, прежде чем озвучить официальную позицию.

"Петр дал урок о том, как не иметь дело с Трампом. Он пошел в бой в социальных сетях, не имея возможности поддержать свою борьбу", - рассказал собеседник издания.

Странам региона уже пришлось иметь дело с масштабной кампанией новой администрации США по депортации нелегалов.

Кроме того, Трамп угрожал ввести пошлины на товары из Мексики и восстановить контроль США над Панамским каналом. А на днях он на несколько часов объявлял о введении 25% пошлин на товары из Колумбии, пока президент страны не согласился принимать мигрантов.

Отмечается, что Куба и Венесуэла поддержали Колумбию, но крупнейшие государства региона, Бразилия и Мексика, публично не комментировали ситуацию.

Депортация мигрантов из США

Напомним, вопрос массовых депортаций нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов стал одним из главных обещаний предвыборной кампании Дональда Трампа. 24 января в Белом доме уже анонсировали первые шаги в этом вопросе.

В то же время не все страны согласились сразу принять обратно своих мигрантов. Во время инцидента с Колумбией США пригрозили стране 25% пошлинами на все товары и санкциями, после чего Колумбия согласилась на условия Трампа.

Также США готовы ввести санкции против тех стран, которые будут отказываться принимать обратно своих граждан, нелегально находящихся в Штатах.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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