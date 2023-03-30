Страны с сильной экономикой должны помогать "уязвимым" государствам, - глава МВФ

По ее словам, что такая помощь будет особенно важна на фоне высоких процентных ставок и обесценивания валюты.

"Нам срочно нужны более быстрые и эффективные глобальные механизмы для урегулирования задолженности этих стран", - заявила Георгиева, добавив, что такие механизмы принесут значительную пользу как должникам, так и кредиторам.

"Успех устранит один важный источник неопределенности в глобальной картине", - подчеркнула руководитель МВФ.

Георгиева также сказала, что странам необходимо работать вместе, чтобы оживить международную торговлю на справедливой основе, чтобы больше людей могли извлечь выгоду из глобализации, и диверсифицировать цепочки поставок на основе экономической логики.

По словам Георгиевой, правительства также должны защищать уязвимых людей в своих странах, которые особенно сильно пострадали за последние три года, имея в виду воздействие пандемии COVID-19.

"Это означает фискальную политику, обеспечивающую адресную поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается, или тем, кто больше всего страдает от отсутствия продовольственной безопасности или кризиса стоимости жизни", - добавила она.