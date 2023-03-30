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Країни із сильною економікою мають допомагати "вразливим" державам, - глава МВФ

Фото: директор МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни з сильною економікою повинні допомагати "вразливим" державам, особливо тим, які мають боргові труднощі.

Про це заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, така допомога буде особливо важливою на тлі високих відсоткових ставок та знецінення валюти.

"Нам терміново потрібні швидші та ефективніші глобальні механізми для врегулювання заборгованості цих країн", - заявила Георгієва, додавши, що такі механізми принесуть значну користь як боржникам, так і кредиторам.

"Успіх усуне одне важливе джерело невизначеності у глобальній картині", - наголосила керівник МВФ.

Георгієва також сказала, що країнам необхідно працювати разом, щоб пожвавити міжнародну торгівлю на справедливій основі, щоб більше людей могли отримати вигоду з глобалізації, та диверсифікувати ланцюжки поставок на основі економічної логіки.

За словами Георгієвої, уряди також мають захищати вразливих людей у своїх країнах, які особливо сильно постраждали за останні три роки, маючи на увазі вплив пандемії COVID-19.

"Це означає фіскальну політику, яка забезпечує адресну підтримку тим, хто найбільше її потребує, або тим, хто найбільше страждає від відсутності продовольчої безпеки або кризи вартості життя", - додала вона.

Раніше ми писали, що Литва приєднається до запланованої Міжнародним валютним фондом програми фінансування України на 15,6 млрд доларів.

Нагадаємо, 21 березня Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакету фінансування.

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МВФ