ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны с сильной экономикой должны помогать "уязвимым" государствам, - глава МВФ

Новина українською →
Четверг 30 марта 2023 07:59
Страны с сильной экономикой должны помогать "уязвимым" государствам, - глава МВФ Фото: директор МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны с сильной экономикой должны помогать "уязвимым" государствам, особенно тем, которые испытывают долговые трудности.

Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, что такая помощь будет особенно важна на фоне высоких процентных ставок и обесценивания валюты.

"Нам срочно нужны более быстрые и эффективные глобальные механизмы для урегулирования задолженности этих стран", - заявила Георгиева, добавив, что такие механизмы принесут значительную пользу как должникам, так и кредиторам.

"Успех устранит один важный источник неопределенности в глобальной картине", - подчеркнула руководитель МВФ.

Георгиева также сказала, что странам необходимо работать вместе, чтобы оживить международную торговлю на справедливой основе, чтобы больше людей могли извлечь выгоду из глобализации, и диверсифицировать цепочки поставок на основе экономической логики.

По словам Георгиевой, правительства также должны защищать уязвимых людей в своих странах, которые особенно сильно пострадали за последние три года, имея в виду воздействие пандемии COVID-19.

"Это означает фискальную политику, обеспечивающую адресную поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается, или тем, кто больше всего страдает от отсутствия продовольственной безопасности или кризиса стоимости жизни", - добавила она.

Ранее мы писали, что Литва присоединится к запланированной Международным валютным фондом программе финансирования Украины на 15,6 млрд долларов.

Напомним, 21 марта Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством