Країни із сильною економікою мають допомагати "вразливим" державам, - глава МВФ

Країни з сильною економікою повинні допомагати "вразливим" державам, особливо тим, які мають боргові труднощі.

Про це заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За її словами, така допомога буде особливо важливою на тлі високих відсоткових ставок та знецінення валюти.

"Нам терміново потрібні швидші та ефективніші глобальні механізми для врегулювання заборгованості цих країн", - заявила Георгієва, додавши, що такі механізми принесуть значну користь як боржникам, так і кредиторам.

"Успіх усуне одне важливе джерело невизначеності у глобальній картині", - наголосила керівник МВФ.

Георгієва також сказала, що країнам необхідно працювати разом, щоб пожвавити міжнародну торгівлю на справедливій основі, щоб більше людей могли отримати вигоду з глобалізації, та диверсифікувати ланцюжки поставок на основі економічної логіки.

За словами Георгієвої, уряди також мають захищати вразливих людей у своїх країнах, які особливо сильно постраждали за останні три роки, маючи на увазі вплив пандемії COVID-19.

"Це означає фіскальну політику, яка забезпечує адресну підтримку тим, хто найбільше її потребує, або тим, хто найбільше страждає від відсутності продовольчої безпеки або кризи вартості життя", - додала вона.