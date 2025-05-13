Страны группы Веймар+ сделали мощное заявление об Украине после саммита в Лондоне
По итогам встречи в Британии министров иностранных дел ряда европейских стран официальный Лондон обнародовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на британское правительство.
Такой саммит состоялся вчера в Лондоне, 12 мая, и в нем принимали участие главы МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Верховный представитель Евросоюза.
Отметим, что группа "Веймар+" была создана зимой этого года как ответ на изменение политики Вашингтона в отношении войны РФ против Украины.
О чем говорили в Лондоне
Отмечается, что во время встречи в британской столице в понедельник стороны обсуждали российскую военную агрессию против Украины, а также вопросы евроатлантической безопасности.
На Даунинг-стрит по итогам саммита представили совместное заявление европейских министров. Оно касается, в частности, усилий по прекращению огня в Украине, давления на РФ для завершения захватнической войны, гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Киева.
О солидарности с Украиной
В обнародованном резюме указывается, что страны из группы "Веймар+" подтвердили свою солидарность с украинским народом, а также "наше сочувствие жертвам недавних нападений со стороны России и нашу полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".
О мирных усилиях и ожидании согласия РФ на перемирие
Европейские министры приветствовали мирные усилия под руководством США и "перспективу дальнейших переговоров на этой неделе".
"Пока Россия не проявила никакого серьезного намерения достичь прогресса. Она должна сделать это без промедления", - отмечается в совместном заявлении.
Также главы МИД европейских государств присоединились к призыву Украины к немедленному и всеобъемлющему 30-дневному прекращению огня, чтобы "создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире".
"Любой мир будет продолжаться, только если он будет основываться на международном праве, включая Устав ООН, и Украина сможет сдерживать и защищаться от любого будущего российского нападения", - отметили министры.
Заявление о поддержке Украины
Также на встрече в Лондоне они обсудили, как в дальнейшем будут активизировать усилия Европы по поддержке Украины "в ее текущей защите от агрессивной войны России".
"Украина должна быть уверена в своей способности и в дальнейшем успешно противостоять российской агрессии при нашей поддержке", - акцентируется в заявлении.
По убеждению европейских чиновников, сильная украинская армия будет "жизненно необходима".
"Мы договорились работать с Украиной над инициативами по укреплению украинских вооруженных сил, восстановлению запасов боеприпасов и оборудования и дальнейшего укрепления промышленного потенциала", - передали на Даунинг-стрит.
О гарантиях безопасности
Представители стран группы "Веймар+" заявили, что стремятся к надежным гарантиям безопасности для Украины.
"Это включает изучение создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил поддержки, которая могла бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать восстановление вооруженных сил Украины", - указывается в совместном заявлении.
О послевоенном восстановлении
Также стороны рассказали, что будут работать над "новыми обязательствами по реконструкции и восстановлению, в частности на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля, чтобы гарантировать, что будущая безопасность Украины будет основываться на динамичной экономике".
Об "амбициозных" санкциях против РФ и замороженных активах
"Мы согласились принять амбициозные меры, чтобы уменьшить способность России вести войну путем ограничения доходов Кремля, уничтожения теневого флота, усиления лимита цен на нефть и сокращения остатков импорта российских энергоносителей", - рассказали европейские чиновники.
Кроме того, министры заявил, что будут оставлять замороженные российские активы в своих юрисдикциях "недвижимыми, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный ущерб".
О НАТО, евроатлантической безопасности и увеличении расходов
Также стороны подтвердили, что НАТО является основой безопасности и процветания их стран. Зато согласились, что государства должны увеличивать свои расходы на взносы на оборонку и продолжат усиливать альянс, чтобы "отвечать требованиям сдерживания и защиты во всех сферах евроатлантического региона".
"Мы будем использовать все возможные рычаги для укрепления нашей коллективной обороноспособности и производства, а также укрепления технологической и промышленной базы Европы", - говорится в совместном заявлении.
С этой целью европейские страны планируют развивать работу в НАТО, ЕС и группах единомышленников "для достижения этих целей".
Резюме после встречи в Лондоне
"Усиленные отношения в сфере безопасности и обороны между Великобританией и ЕС являются ключевыми для улучшения жизни наших людей и повышения безопасности и безопасности нашего континента, как и усиленное сотрудничество между НАТО и ЕС на основе трех Совместных деклараций, а также более тесное сотрудничество с Украиной", - резюмировали в группе "Веймар+".
Ранее сообщалось, что 12 мая в Великобритании главы МИД Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС планировали обсудить тему поддержки Украины, и возможное объявление новых санкций в отношении российской стороны.
Также стало известно, что 16 мая в Риме должна состояться встреча глав Минобороны Италии, Германии, Франции, Польши и Великобритании для обсуждения координации поддержки Украины.
Предстоящий саммит в итальянской столице будет уже четвертым такого типа после тех, что состоялись в Берлине в ноябре, Варшаве в январе и Париже в марте.
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