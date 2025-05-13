Країни групи Веймар+ зробили потужну заяву щодо України після саміту в Лондоні

За підсумками зустрічі в Британії міністрів закордонних справ низки європейських країн офіційний Лондон оприлюднив спільну заяву щодо України та євроатлантичної безпеки.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на британський уряд .

Такий саміт відбувся вчора в Лондоні, 12 травня, і в ньому брали участь глави МЗС Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Верховний представник Євросоюзу.

Зазначимо, що група "Веймар+" була створена взимку цього року як відповідь на зміну політики Вашингтона щодо війни РФ проти України.

Про що говорили в Лондоні

Зазначається, що під час зустрічі в британській столиці у понеділок сторони обговорювали російську військову агресію проти України, а також питання євроатлантичної безпеки.

На Даунінг-стріт за підсумками саміту представили спільну заяву європейських міністрів. Вона стосується, зокрема, зусиль щодо припинення вогню в Україні, тиску на РФ для завершення загарбницької війни, гарантій безпеки та подальшої підтримки Києва.

Про солідарність з Україною

В оприлюдненому резюме вказується, що крани з групи "Веймар+" підтвердили свою солідарність з українським народом, а також "наше співчуття жертвам нещодавніх нападів з боку Росії та нашу повну підтримку безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Про мирні зусилля й очікування згоди РФ на перемир'я

Європейські міністри привітали мирні зусилля під керівництвом США та "перспективу подальших переговорів цього тижня".

"Поки що Росія не виявила жодного серйозного наміру досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікання", - наголошується у спільній заяві.

Також глави МЗС європейських держав долучилися до заклику України до негайного та всеосяжного 30-денного припинення вогню, щоб "створити простір для переговорів про справедливий, всеосяжний і міцний мир".

"Будь-який мир триватиме, лише якщо він ґрунтуватиметься на міжнародному праві, включаючи Статут ООН, і Україна зможе стримувати та захищатися від будь-якого майбутнього російського нападу", - зазначили міністри.

Заява щодо підтримки України

Також на зустрічі в Лондоні вона обговорили, як надалі будуть активізувати зусилля Європи з підтримки України "в її поточному захисті від агресивної війни Росії".

"Україна має бути впевнена у своїй спроможності й надалі успішно протистояти російській агресії за нашої підтримки", - акцентується у заяві.

На переконання європейських чиновників, сильна українська армія буде "життєво необхідна".

"Ми домовилися працювати з Україною над ініціативами щодо зміцнення українських збройних сил, відновлення запасів боєприпасів і обладнання та подальшого зміцнення промислового потенціалу", - передали на Даунінг-стріт.

Про гарантії безпеки

Представники країн групи "Веймар+" заявили, що прагнуть надійних гарантій безпеки для України.

"Це включає вивчення створення коаліції повітряних, сухопутних і морських сил підтримки, яка могла б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому мирі та підтримати відновлення збройних сил України", - вказується у спільній заяві.

Щодо повоєнного відновлення

Також сторони розповіли, що будуть працювати над "новими зобов'язаннями щодо реконструкції та відновлення, зокрема на Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня, щоб гарантувати, що майбутня безпека України ґрунтуватиметься на динамічній економіці".

Про "амбітні" санкції проти РФ та заморожені активи

"Ми погодилися вжити амбітних заходів, щоб зменшити здатність Росії вести війну шляхом обмеження доходів Кремля, знищення тіньового флоту, посилення ліміту цін на нафту та скорочення залишків імпорту російських енергоносіїв", - розповіли європейські посадовці.

Крім того, міністри заявив, що залишатимуть заморожені російські активи у своїх юрисдикціях "нерухомими, доки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за завдані збитки".

Щодо НАТО, євроатлантичної безпеки і збільшення витрат

Також сторони підтвердили, що НАТО є основою безпеки та процвітання їхніх країн. Натомість погодилися, що держави мають збільшувати свої витрати на внески на оборонку та продовжать посилювати альянс, щоб "відповідати вимогам стримування та захисту в усіх сферах євроатлантичного регіону".

"Ми використовуватимемо всі можливі важелі для зміцнення нашої колективної обороноздатності та виробництва, а також зміцнення технологічної та промислової бази Європи", - йдеться у спільній заяві.

З цією метою європейські країни планують розвивати роботу в НАТО, ЄС та групах однодумців "для досягнення цих цілей".

Резюме після зустрічі в Лондоні

"Посилені відносини у сфері безпеки та оборони між Великою Британією та ЄС є ключовими для покращення життя наших людей і підвищення безпеки та безпеки нашого континенту, як і посилена співпраця між НАТО та ЄС на основі трьох Спільних декларацій, а також тісніша співпраця з Україною", - резюмували в групі "Веймар+".