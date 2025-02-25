Страны G7 согласовывают совместное заявление к годовщине вторжения РФ в Украину

Страны "Группы семи" (G7) все еще обсуждают возможное совместное заявление по случаю третьей годовщины войны между Украиной и Россией. Канада и ряд других стран не поддерживают резолюцию США в ООН.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе виртуального брифинга с журналистами, она констатировала существование разногласий с позицией Вашингтона касательно войны. "Мы работали, действительно, с европейцами и американцами. Мы все еще ведем некоторые разговоры", - сказала глава канадского МИД, отвечая на вопрос о состоянии подготовки совместного заявления G7. "Канада и другие страны не согласны с позицией, которую США отстаивают в ООН, в частности, с резолюцией, которую они предложили", - сказала Жоли. Канада председательствует в G7 в 2025 году.