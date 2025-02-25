Країни G7 узгоджують спільну заяву до річниці вторгнення РФ в Україну

Країни "Групи семи" (G7) все ще обговорюють можливу спільну заяву з нагоди третьої річниці війни між Україною та Росією. Канада та низка інших країн не підтримують резолюцію США в ООН.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час віртуального брифінгу з журналістами, вона констатувала існування розбіжностей із позицією Вашингтона щодо війни. "Ми працювали, дійсно, з європейцями та американцями. Ми все ще ведемо деякі розмови", - сказала глава канадського МЗС, відповідаючи на запитання про стан підготовки спільної заяви G7. "Канада та інші країни не згодні з позицією, яку США відстоюють в ООН, зокрема, з резолюцією, яку вони запропонували", - сказала Жолі. Канада головує в G7 у 2025 році.