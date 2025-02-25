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Країни G7 узгоджують спільну заяву до річниці вторгнення РФ в Україну

Вівторок 25 лютого 2025 00:35
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Країни G7 узгоджують спільну заяву до річниці вторгнення РФ в Україну Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Країни "Групи семи" (G7) все ще обговорюють можливу спільну заяву з нагоди третьої річниці війни між Україною та Росією. Канада та низка інших країн не підтримують резолюцію США в ООН.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час віртуального брифінгу з журналістами, вона констатувала існування розбіжностей із позицією Вашингтона щодо війни.

"Ми працювали, дійсно, з європейцями та американцями. Ми все ще ведемо деякі розмови", - сказала глава канадського МЗС, відповідаючи на запитання про стан підготовки спільної заяви G7.

"Канада та інші країни не згодні з позицією, яку США відстоюють в ООН, зокрема, з резолюцією, яку вони запропонували", - сказала Жолі.

Канада головує в G7 у 2025 році.

Резолюції ООН щодо війни в Україні

Нещодавні дружні заяви президента США Дональда Трампа на адресу Росії та намагання якомога швидше завершити війну в Україну, призвели до загострення політичної полеміки між країнами Європи та Вашингтоном. Ці розбіжності не оминули й Організацію Об'єднаних Націй.

Минулого тижня Україна та її партнери внесли до Генеральної Асамблеї резолюцію із закликом до Кремля вивести свої війська з України. Росія в документі визнана агресором.

В понеділок, 24 лютого, документ підтримали делегації 93 країн світу. США, Угорщина, Росія та Ізраїль проголосували проти, а Китай утримався.

Представники США взагалі просили зняти цей документ з розгляду.

Натомість американська ініціатива закликає до "миру", а війна в документі була назвала "конфліктом". В останній момент "конфлікт" було замінене на фразу "вторгнення Росії в Україну".

Обидва проекти резолюції були підтримані під час засідання Генасамблеї.

Пізніше запропоновану США резолюцію також ухвалила Рада Безпеки ООН. Вона містить заклик до "припинення конфлікту" і "встановлення стійкого миру" між Україною та Росією.

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