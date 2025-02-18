Страны G7 планируют пересмотреть ограничения цены на российскую нефть, - Bloomberg

Страны G7 планируют пересмотреть ограничения цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы РФ. Соответствующий документ должны обнародовать 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, в проекте заявления стран "Большой семерки" отмечается, что министры финансов G7 могут совместно пересмотреть установленную границу цены на российскую нефть, которая сейчас составляет 60 долларов за баррель. Это ограничение было введено, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов.
Отмечается, что этот шаг имеет целью увеличить расходы России на войну в Украине, чтобы подтолкнуть ее к переговорам о настоящем мире.
В то же время пока неизвестно, все ли страны G7 поддерживают предложенный документ в его нынешнем виде. Ожидается, что текст может измениться, поскольку обсуждения продолжаются.
Напомним, потолок цен на российскую нефть установили страны ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года. Сейчас цена составляет 60 долларов за баррель.
Однако президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины.
Кроме того, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" изучают возможность усилить "потолок цен" на российскую нефть. Сейчас цена составляет 60 долларов за баррель.
Украина предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Следствием этого будет обвал возможностей России финансировать войну.
Между тем у Трампа заявили, что нужно снизить цену на российскую нефть до 45 долларов за баррель.
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