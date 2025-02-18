Страны G7 планируют пересмотреть ограничения цены на российскую нефть, - Bloomberg

По данным агентства, в проекте заявления стран "Большой семерки" отмечается, что министры финансов G7 могут совместно пересмотреть установленную границу цены на российскую нефть, которая сейчас составляет 60 долларов за баррель. Это ограничение было введено, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов.

Отмечается, что этот шаг имеет целью увеличить расходы России на войну в Украине, чтобы подтолкнуть ее к переговорам о настоящем мире.

В то же время пока неизвестно, все ли страны G7 поддерживают предложенный документ в его нынешнем виде. Ожидается, что текст может измениться, поскольку обсуждения продолжаются.