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Почему жителей Олешек эвакуировали через Крым, РФ и Беларусь: объяснение Лубинца

16:06 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Почему жителей Олешек эвакуировали через Крым, РФ и Беларусь: объяснение Лубинца Фото: Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Эвакуация напрямую из Олешек в Херсон водным путем была невозможна. Соответствующую экспертизу провели Силы обороны Украины.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Логистический маршрут эвакуации

Лубинец раскрыл детали логистического маршрута эвакуации из Олешек.

"Я выехал из Киева 29 октября вместе с украинской делегацией и двумя американскими журналистами, приехавшими заранее. Мы договорились вернуться в таком же составе".

Маршрут проходил через Гомель, Анапу, временно оккупированные Крым и Херсонщину.

"Вечером 29 октября в Симферополе состоялась техническая встреча. Обсуждали формирование колонны, другие детали. Уже в три ночи ехали в Олешки, чтобы сформировать колонну для эвакуации. Там мы были до 14.00 31 октября и поехали в обратном направлении, забрав всех, кто хотел уехать", - говорит Лубинец.

Экспертиза сил обороны Украины

Лубинец ответил на вопрос, почему выбрали именно такой длинный маршрут, а не "переплыли через Днепр в Херсон".

"Сначала я собрал информацию от ВСУ, здесь отдельно благодарность Главнокомандующему Михаилу Драпатому, и Силам обороны за предоставление своих экспертиз", - уточнил омбудсмен.

По словам Лубинца, никто никогда не предлагал поддерживать предложение по разминированию и эвакуации из Олешек в Херсон, потому что это линия фронта.

"Военные на это точно не согласились бы, потому что не сделали ничего, что ослабило оборону Украины. Поэтому этот маршрут никогда не рассматривался", - говорит он.

Отдельные экспертизы маршрута были сделаны ГУР и СБУ, отметил Лубинец. Также учитывались данные от людей, которые самостоятельно эвакуировались из Олешек и могли предоставить свою информацию, как лучше ехать и на что обращать внимание.

Фильтрации не было

Лубинец заверил, что фильтрации россиянами эвакуированных олешковцев не было.

"Я это отдельно подчеркну. У нас были случаи, когда у наших граждан не было никаких документов. Сейчас все документы восстанавливаются, есть полное сопровождение, все будет сделано", - говорит омбудсмен.

Ранее РБК-Украина писало, что российская техника с красными крестами использовалась для разминирования Олешек во время временного перемирия, заявил Лубинец.

Кроме того, по словам омбудсмена, во время перемирия в Олешках из городского морга вывезли тела погибших военных и гражданских .

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