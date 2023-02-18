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Кулеба заявил о "быстрых поставках оружия" и новых санкциях после встречи с министрами G7

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Киев, Суббота 18 февраля 2023 14:19
Кулеба заявил о "быстрых поставках оружия" и новых санкциях после встречи с министрами G7 Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с министрами стран G7 (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Мария Кучерявец

Министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Я принял участие в министерской встрече G7 по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси. Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна осознать, что мы не устанем противодействовать его агрессии", - написал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

Также мы писали, что страны "Большой семерки" заявили о готовности выделить Украине 32 млрд долларов финансовой помощи в 2023 году.

При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились, что страны G7 будут способствовать сотрудничеству в целях поддержки Украины в войне с РФ.

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