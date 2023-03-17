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Страны Евросоюза могут утвердить передачу Украине миллиона снарядов, - СМИ

Фото: страны Евросоюза могут утвердить передачу Украине миллиона снарядов (flickr by eu2017ee)
Автор: Иван Носальский

Несколько стран Евросоюза хотят конкретизировать инициативу о совместной закупке боеприпасов для Украины. Они предлагают передать миллион артиллерийских снарядов до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Как отмечает издание, об этом сказано в проекте выводов саммита ЕС, который состоится 23-24 марта. Сейчас такую инициативу о конкретных обещаниях насчет поставок боеприпасов уже поддержали страны Балтии, Польша, Финляндия, Румыния.

В документе также содержится призыв к странам немедленно предоставить боеприпасы, в том числе при помощи совместных закупок.

По информации Handelsblatt, формулировка документа еще не утверждена окончательно и может измениться до начала саммита.

Напомним, ранее стало известно, что Эстония призвала страны ЕС начать совместную закупку боеприпасов для Украины. Такое предложение должны утвердить на саммите 23-24 марта.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что для совместной закупки боеприпасов странам Евросоюза необходимо выделить около 4 миллиардов евро.

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