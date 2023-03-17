Країни Євросоюзу можуть затвердити передачу Україні мільйона снарядів, - ЗМІ

Декілька країн Євросоюзу хочуть конкретизувати ініціативу щодо спільної закупівлі боєприпасів для України. Вони пропонують передати мільйон артилерійських снарядів до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
Як зазначає видання, про це йдеться у проекті висновків саміту ЄС, який відбудеться 23-24 березня. Наразі таку ініціативу про конкретні обіцянки щодо постачання боєприпасів уже підтримали країни Балтії, Польща, Фінляндія, Румунія.
У документі також є заклик до країн негайно надати боєприпаси, у тому числі за допомогою спільних закупівель.
За інформацією Handelsblatt, формулювання документа ще не затверджене остаточно і може змінитися до початку саміту.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія закликала країни ЄС розпочати спільну закупівлю боєприпасів для України. Таку пропозицію мають затвердити на саміті 23-24 березня.
Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що для спільної закупівлі боєприпасів країнам Євросоюзу необхідно виділити близько 4 мільярдів євро.
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