Страны Европы готовы поддерживать Украину в случае сокращения помощи США, - Сикорский

Сикорский провел переговоры с главами МИД Франции, Германии, Италии, Британии и Испании. Также в обсуждениях участвовала Кая Каллас, будущая глава дипломатии Евросоюза.

В ходе переговоров участники обсуждали будущее трансатлантических отношений, построение сильной и устойчивой Европы, дальнейшую поддержку Украины в войне с Россией и европейские перспективы Молдовы и Грузии.

По словам польского министра, главы МИД согласились, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в том числе путем "более справедливого распределения бремени в НАТО".

"Мы рассматриваем возможности усиления нашей поддержки Украины. В этом контексте я с удовлетворением отмечаю готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного сокращения участия США", - отметил Сикорский.