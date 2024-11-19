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Страны Европы готовы поддерживать Украину в случае сокращения помощи США, - Сикорский

Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Крупнейшие страны Европы готовы продолжать помогать Украине, даже если США сократят свою поддержку. Это касается как военной, так и финансовой помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DoRzeczy.

Сикорский провел переговоры с главами МИД Франции, Германии, Италии, Британии и Испании. Также в обсуждениях участвовала Кая Каллас, будущая глава дипломатии Евросоюза. 

В ходе переговоров участники обсуждали будущее трансатлантических отношений, построение сильной и устойчивой Европы, дальнейшую поддержку Украины в войне с Россией и европейские перспективы Молдовы и Грузии.

По словам польского министра, главы МИД согласились, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в том числе путем "более справедливого распределения бремени в НАТО". 

"Мы рассматриваем возможности усиления нашей поддержки Украины. В этом контексте я с удовлетворением отмечаю готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного сокращения участия США", - отметил Сикорский. 

Трамп станет президентом

Напомним, Дональд Трамп уже в конце января 2025 года официально станет президентом США. Пока что окончательно неизвестно, продолжит ли он поставки оружия Украине для обороны от российской агрессии.

Согласно слухам в СМИ, Трамп хочет добиться завершения войны между Россией и Украиной. В частности, по неподтвержденной информации, его команда рассматривает замораживание боевых действий по линии столкновения.

При этом план предусматривает создание буферной зоны, в которой должны будут находиться войска стран Европы.

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