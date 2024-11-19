Країни Європи готові підтримувати Україну у разі скорочення допомоги США, - Сікорський

Найбільші країни Європи готові продовжувати допомагати Україні, навіть якщо США скоротять свою підтримку. Це стосується як військової, так і фінансової допомоги.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DoRzeczy.
Сікорський провів переговори з очільниками МЗС Франції, Німеччини, Італії, Британії та Іспанії. Також в обговореннях брала участь Кая Каллас, майбутня голова дипломатії Євросоюзу.
У ході переговорів учасники обговорювали майбутнє трансатлантичних відносин, побудову сильної та стійкої Європи, подальшу підтримку України у війні з Росією та європейські перспективи Молдови та Грузії.
За словами польського міністра, глави МЗС погодилися, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, у тому числі шляхом "справедливішого розподілу тягаря в НАТО".
"Ми розглядаємо можливості посилення нашої підтримки України. У цьому контексті я із задоволенням наголошую на готовності найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в контексті можливого скорочення участі США", - зазначив Сікорський.
Нагадаємо, Дональд Трамп вже наприкінці січня 2025 офіційно стане президентом США. Поки що остаточно невідомо, чи продовжить він постачання зброї Україні для оборони від російської агресії.
Згідно з чутками у ЗМІ, Трамп хоче добитися завершення війни між Росією та Україною. Зокрема, за непідтвердженою інформацією, його команда розглядає заморожування бойових дій по лінії зіткнення.
При цьому план передбачає створення буферної зони, в якій мають знаходитись війська країн Європи.
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