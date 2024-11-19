Країни Європи готові підтримувати Україну у разі скорочення допомоги США, - Сікорський

Сікорський провів переговори з очільниками МЗС Франції, Німеччини, Італії, Британії та Іспанії. Також в обговореннях брала участь Кая Каллас, майбутня голова дипломатії Євросоюзу.

У ході переговорів учасники обговорювали майбутнє трансатлантичних відносин, побудову сильної та стійкої Європи, подальшу підтримку України у війні з Росією та європейські перспективи Молдови та Грузії.

За словами польського міністра, глави МЗС погодилися, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, у тому числі шляхом "справедливішого розподілу тягаря в НАТО".

"Ми розглядаємо можливості посилення нашої підтримки України. У цьому контексті я із задоволенням наголошую на готовності найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в контексті можливого скорочення участі США", - зазначив Сікорський.