В стране ЕС растет уровень поддержки украинских беженцев: опрос

В Эстонии растет уровень поддержки украинских беженцев. За прием в стране людей, спасающихся войны, высказались две трети опрошенных эстонцев.
Хотя осенью поддержка приема украинцев в эстонском обществе снижалась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.
В декабре 2023 года уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии вырос до 63%. Такие результаты опроса компании Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии.
В сентябре 2023 года 60% респондентов считали, что государство должно принимать украинских беженцев, если будет необходимо. Это был самый низкий показатель поддержки с начала войны.
В то же время в декабре 2023 года количество одобряющих прием украинцев в Эстонии составляло 63% среди всех опрошенных (73% – декабре 2022 года).
Против приема беженцев в сентябре 2023 года высказались 31%, в декабре – 30% опрошенных.
В декабре поддерживали прием украинских беженцев 65% граждан Эстонии, 49% граждан России и 45% без гражданства. В то же время, уровень поддержки украинцев среди этнических эстонцев в декабре составлял 72%, среди опрошенных других национальностей – 46%.
Опрос проводился с 6 по 12 декабря 2023 года среди 1252 участников от 15 лет по всей стране.
Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Эстонии положительно повлияли на экономику страны. Их вклад в виде налогов и потребления превышает расходы на социальную и финансовую помощь.
Также мы сообщали, что осенью в Эстонии резко снизился поток украинских беженцев. Поэтому закрывали пункты временного размещения.
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