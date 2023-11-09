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В стране ЕС резко снизился поток украинских беженцев: детали

Четверг 09 ноября 2023 12:38
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В стране ЕС резко снизился поток украинских беженцев: детали Фото: Пограничный пункт в Эстонии, Нарва (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Эстонии с лета существенно уменьшилось количество украинцев, которые приезжают просить убежище. Пункты временного размещения закрываются из-за отсутствия людей.

На прошлой неделе в страну приехало менее 50 украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

В Эстонии резко упал поток украинских беженцев. Прошлой весной каждый день через эстонско-российскую границу в Нарве прибывали до 300 человек из Украины. Но на прошлой неделе приехало менее 50 человек.

"Количество беженцев резко упало, и, согласно сегодняшней информации, прибыло ноль людей, а предыдущие дни были в основном такими же, максимум два человека", – сообщила директор Нарвского департамента социального страхования Кристи Мюрк.

В информационном пункте для беженцев также нет посетителей. На прошлой неделе только два человека обратились за помощью, и они планировали поехать в Норвегию.

Когда украинцы прибывают, Департамент социального страхования предлагает им временное жилье. С февраля 2022 года организация предоставила места для 25 000 человек, но сейчас услугой пользуются лишь несколько человек.

"Проживание для украинцев будет постепенно прекращено, и цель состоит в том, чтобы до конца года мы вернулись к привычному распорядку дня. Это значит, что мы продолжим предоставлять услуги по размещению для лиц, которые просят международную защиту, но это будет в центрах размещения в Вао и Вегева", – сказала руководитель миграционной команды SKA по управлению кризисом Лиис Палоотс.

Ранее поток людей увеличивался, когда Россия усиливала обстрелы городов и гражданской инфраструктуры. Власти готовы действовать, если такая ситуация произойдет этой зимой.

"Если количество беженцев снова возрастет, у нас есть решение, чтобы мы могли обеспечить им необходимое жилье", – отметила чиновница.

В настоящее время в Эстонии находятся 36 тысяч украинцев со статусом временной защиты.

Ранее Эстония поддержала продление временной защиты украинцев до 2025 года. Продление поддержки беженцев обойдется стране в 1,6 млн евро.

Напомним, писали, что в Эстонии изменили условия предоставления временной защиты для украинцев. Беженцам для продления документа нужно будет сделать новое фото и ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах их прибытия.

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