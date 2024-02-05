У країні ЄС зростає рівень підтримки українських біженців: опитування

У грудні 2023 року рівень підтримки українських біженців у Естонії зріс до 63%. Такі результати опитування компанії Turu-uuringute AS на замовлення Державної канцелярії.

Водночас у вересні 2023 року 60% респондентів вважали, що держава має приймати українських біженців, якщо буде потреба. Це був найнижчий показник підтримки з початку війни.

Водночас у грудні 2023 року кількість тих, хто схвалює прийом українців у Естонії, складав 63% серед усіх опитаних (73% – грудні 2022 року).

Проти прийому біженців у вересні 2023 року висловилися 31%, у грудні – 30% опитаних.

У грудні підтримували прийом українських біженців 65% громадян Естонії, 49% громадян Росії та 45% осіб без громадянства. Водночас рівень підтримки українців серед етнічних естонців у грудні складав 72%, серед опитаних інших національностей – 46%.

Опитування проводилося з 6 по 12 грудня 2023 року серед 1252 учасників від 15 років по всій країні.