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В стране ЕС растет уровень поддержки украинских беженцев: опрос

Эстония, Таллин, Понедельник 05 февраля 2024 13:08
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В стране ЕС растет уровень поддержки украинских беженцев: опрос Фото: Украинские беженцы в Эстонии (facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

В Эстонии растет уровень поддержки украинских беженцев. За прием в стране людей, спасающихся войны, высказались две трети опрошенных эстонцев.

Хотя осенью поддержка приема украинцев в эстонском обществе снижалась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

В декабре 2023 года уровень поддержки украинских беженцев в Эстонии вырос до 63%. Такие результаты опроса компании Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии.

В сентябре 2023 года 60% респондентов считали, что государство должно принимать украинских беженцев, если будет необходимо. Это был самый низкий показатель поддержки с начала войны.

В то же время в декабре 2023 года количество одобряющих прием украинцев в Эстонии составляло 63% среди всех опрошенных (73% – декабре 2022 года).

Против приема беженцев в сентябре 2023 года высказались 31%, в декабре – 30% опрошенных.

В декабре поддерживали прием украинских беженцев 65% граждан Эстонии, 49% граждан России и 45% без гражданства. В то же время, уровень поддержки украинцев среди этнических эстонцев в декабре составлял 72%, среди опрошенных других национальностей – 46%.

Опрос проводился с 6 по 12 декабря 2023 года среди 1252 участников от 15 лет по всей стране.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Эстонии положительно повлияли на экономику страны. Их вклад в виде налогов и потребления превышает расходы на социальную и финансовую помощь.

Также мы сообщали, что осенью в Эстонии резко снизился поток украинских беженцев. Поэтому закрывали пункты временного размещения.

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