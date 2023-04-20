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Макрон пытается привлечь Китай к переговорам по войне, это угрожает единству, - СМИ

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Париж, Четверг 20 апреля 2023 08:55
Макрон пытается привлечь Китай к переговорам по войне, это угрожает единству, - СМИ Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай к переговорам Украины и России не поддерживают некоторые европейские партнеры. Это может угрожать единству союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, визит Макрона в Китай и его попытки привлечь Си Цзиньпина к дипломатическому урегулированию войны раскритиковали некоторые союзники. Некоторые партнеры считают такую попытку преждевременной и опасаются, что это может подорвать европейское единство.

Стратегия Макрона предполагает, что Украина и Россия сядут за стол переговоров уже этим летом. По логике французского лидера, Китай выступит одним из посредников. Для этого советник по внешней политике Макрона будет сотрудничать с советником Си Цзиньпина.

Глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон поставил под сомнение вероятное посредничество Китая в войне России против Украины.

"Макрон имеет дело именно с тем, с чем не должен иметь дело западный лидер. Откуда он берет тот факт, что Китаю можно доверять как честному посреднику в сложившейся ситуации?" - отметил эстонский политик.

Другие союзники также выразили скептицизм по отношению к Китаю, поскольку тот заявил о "безграничной дружбе" с Россией.

Bloomberg также приводит слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который отметил, что Украина не пойдет на компромиссы, а мирный план не должен быть способом капитуляции.

"Можно выдвигать любые мирные инициативы, но в основе всего этого лежит главное - вывод российских войск. Если это положение включено, то это можно считать серьезным планом", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, что недавно Bloomberg сообщил, что Макрон просит Китай помочь начать переговоры между страной и Россией.

Позже в Китае заявили, что поддерживают мирный план Франции по Украине при посредничестве Пекина.

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