Еврокомиссия начнет обсуждение 13-го пакета санкций против РФ в ближайшие дни, - Reuters

Еврокомиссия начнет в субботу, 3 февраля, обсуждение со странами-членами Евросоюза деталей 13-го пакета санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что новый пакет ограничительных мер будет сосредоточен на закрытии большего количества лазеек для обхода ранее введенных санкций, особенно для товаров и технологий, которые можно использовать на поле боя.

Один из источников агентства добавил, что также возможны новые секторальные меры, такие как ограничения на импорт.

Что известно про 13-й пакет санкций против РФ

Ранее сообщалось, что Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе. Но достичь соглашения по 13 пакету санкций до следующего месяца будет непросто, поскольку последний потребовал недель переговоров, отмечает Bloomberg.

Politico писало, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.

Позже также стало известно, что Польша и страны Балтии подготовили новые предложения по санкциям ЕС против России. К ним относятся запрет на импорт СПГ и запрет на импорт алюминия из России.