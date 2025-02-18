Страны ЕС оказались за "детским столом" в переговорах о будущем Украины, - глава Rheinmetall

Европейские страны оказались за "детским столом" в переговорах о будущем Украины из-за десятилетий недофинансирования обороны, заявил руководитель крупнейшего оборонного подрядчика Германии.

Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, отметил, что Европа сама виновата в том, что ее отстранили от переговоров президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

"Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми", - сказал он.

Он подчеркнул, что если не инвестировать в оборону и не быть сильными, с вами начинают обращаться как с детьми. По его словам, европейцы в течение последних 30 лет удобно говорили, что тратить лишь 1% ВВП на оборону - это нормально.

Следствием такой позиции, по словам Паппергера, стало то, что европейцы оказались как дети за отдельным столом, пока США и Россия ведут переговоры о будущем Украины.

"Если родители ужинают, дети должны сидеть за другим столом", - отметил он.

Между 2021 и 2024 годами общие расходы на оборону стран ЕС выросли более чем на 30% до ориентировочно 326 миллиардов евро, что составляет около 1,9% ВВП блока, согласно официальным данным.

Трамп значительно усилил давление на членов НАТО, чтобы они увеличили свои расходы на оборону до 5% ВВП. Паппергер выступал на фоне того, как европейские лидеры пытались понять, как обеспечить безопасность континента после угроз США резко уменьшить свою поддержку, отметив, что спрос на оружие в регионе будет оставаться высоким даже в случае прекращения огня между Украиной и Россией.